Dune supera reproducciones de La Liga de la Justicia de Zack Snyder en HBO Max

Duna - 75% está en boca de todos y Warner Bros. se siente complacido. La más reciente película de Denis Villeneuve llegó a cines y streaming este 21 de octubre y el público tan sólo emite elogios para la aventura en el desierto de Arrakis. El alcance de Dune es tan grande que ya obtuvo buenos números en taquilla durante su primer fin de semana e incluso lo ha hecho bastante bien en HBO Max, mejor que La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

Originalmente planeada para diciembre de 2020, Dune fue retrasada por la pandemia de coronavirus, alargando la espera de los fans y poniendo en riesgo las probabilidades de una secuela. Warner Bros. tenía que pensar muy bien en el destino de su blockbuster, así que no tardó en elegir un estreno simultáneo en salas de cine y HBO Max. Aunque lo anterior no agradó a Denis Villeneuve en un principio, tal parece que Dune ha superado las expectativas y se ha colocado por encima de un éxito muy importante en la plataforma.

Sabemos que Warner jamás comparte los datos duros de HBO Max, y que en realidad ninguna plataforma lo hace a menos que tenga algún éxito en sus manos; con Dune está claro que las cosas salieron bien. De acuerdo con Samba TV, empresa que en parte se dedica a analizar y revelar los datos de clientes que utilizan su software de streaming, Dune se las ha arreglado para superar por poco a La Liga de la Justicia de Zack Snyder durante sus primeros días en HBO Max. Además, Variety sostiene que la aventura de ciencia ficción ha traído 1.8 millones de suscriptores nuevos al servicio, por encima de los 1.7 millones logrados por el Snyder Cut en su momento.

Aunque Dune no fue capaz de superar los 2.6 millones de suscriptores logrados por Godzilla vs. Kong - 85%, los 2.8 millones de El escuadrón suicida - 91% o los 3.8 millones de Mortal Kombat - 74%, sí que superó a todos estos títulos en cartelera, por lo que sigue siendo una película mucho más exitosa para Warner Bros. Dune ha reunido un total de US $223 millones en la taquilla global, una cifra alentadora pero no suficiente para las aspiraciones del estudio. Es muy importante que el dinero continúe fluyendo en taquilla si es que los fans quieren ver alguna secuela en el futuro.

