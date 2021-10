Idris Elba fue confirmado como Knuckles en Sonic the Hedgehog 2 hace varios meses, decisión que encantó a los fans del personaje en redes sociales. El actor de 49 años concede algunas nuevas declaraciones para ScreenRant, asegurando que su interpretación del equidna rojo no será “sexy”. La continuación fue retrasada debido a la pandemia de coronavirus, sin embargo, muy pronto tendremos una nueva aventura junto al famoso personaje de videojuegos. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

Sonic La Película - 89% es la historia del famoso erizo de SEGA, una simpática bola de pelo y púas que llega al planeta Tierra con el objetivo de escapar de aquellos que están en busca de ejercer control sobre sus increíbles poderes. Sonic vive aventuras y desventuras cuando conoce a su amigo humano y policía, Tom Wachowski (James Marsden). Ambos unen sus fuerzas para tratar de detener los planes del malvado Dr. Robotnik (Jim Carrey), que intenta atrapar al erizo con el fin de emplear sus poderes para mejorar la eficiencia de sus creaciones y abarcar planes de dominación mundial. Esta cinta destacó como una de las más destacadas también del cine basado en videojuegos.

Knuckles aparece durante una breve escena de Sonic the Hedgehog, pero fue suficiente para llenar a los fans de hype. Idris Elba prestará su voz al personaje y los fans lo esperan con emoción. Aquí las recientes palabras de la estrella para ScreenRant cuando le preguntaron detalles profundos de Knuckles: “Honestamente, no puedo decirlo. Contractualmente, no puedo decir nada. Pero no diría que es sexy. No creo que vaya por ese camino. Eso es seguro.”

Los usuarios de las redes sociales están reaccionando con comentarios mixtos a las palabras de Idris Elba por alguna razón. Knuckles es un personaje ampliamente conocido en los videojuegos de SEGA, e incluso se convirtió en un meme de Internet gracias a VRChat: el famoso “Uganda Knuckles” le dio la vuelta al mundo allá por 2018, popularizando los escupitajos por micrófono a quienes no seguían la tendencia y destacando frases del tipo "Do you know the way?" Una buena parte del Internet recuerda a Knuckles por aquel fenómeno.





Con un presupuesto de US$ 85 millones, Sonic la Película se hizo con US$ 319 millones en la taquilla global, convirtiéndose en un éxito para Paramount y en una prueba más de que las películas inspiradas en videojuegos tienen mucho para ofrecer, contando con el potencial suficiente para pasar a ser franquicias de renombre. Gracias al final de la cinta nos quedó claro que no será la última aventura de Sonic, pues el estudio ya está preparando la llegada de personajes como Tails y el ya mencionado Knuckles.

Sonic La Película tuvo que enfrentarse a severos problemas cuando a principios de 2019 se liberó el primer tráiler en redes con un diseño de pesadilla para el personaje estelar. Aquel Sonic era la acumulación de las ensoñaciones más perversas de los ilustradores, una criatura de horrores oníricos que causó grandes temores entre los usuarios de las redes sociales. Las quejas no se hicieron esperar y poco después el director anunció que la película sufriría un retraso con la intención de mejorar la apariencia del protagonista. Muy sabia decisión, pues cuando apareció la nueva imagen del erizo los fans dieron su aprobación y los miembros creativos de la cinta respiraron aliviados.

De acuerdo con IMDb, Sonic the hedgehog 2 llegará a salas de cine el 8 de abril de 2022, ¿será capaz de superar la taquilla de su predecesora? Esperamos que para ese entonces el poder de los cines haya regresado a su completa y antigua gloria.

