Eternals: Chloé Zhao habla sobre la reacción de Kevin Feige al incluir referencias de Superman en la película

Eternals - 75% llegará muy pronto a los cines y el fandom de Marvel Studios la espera con entusiasmo. Tras ganar el premio Óscar a Mejor Director por Nomadland - 100%, Chloé Zhao está a punto de mostrar al mundo su proyecto en la más grande franquicia de videojuegos; la cineasta de ascendencia china ya está concediendo entrevistas para la prensa y una de las más reciente es junto a Variety. Para el medio estadounidense, Zhao comparte la reacción de Kevin Feige al enterarse que Superman estaba incluido en el guión.

En el tráiler oficial de Eternals podemos escuchar a un niño señalando a Ikaris como una figura muy parecida a Superman, a lo que él responde que no tiene capa. La referencia al Hombre de acero enloqueció a los fans e incluso se convirtió en fuente de burlas para Warner, estudio que no ha querido volver a tener tratos con el personaje en pantalla grande, situación que tiene inconformes a los fans. ¿Cómo es posible que la propia Marvel Studios se atreve a tener más contacto con Superman que su empresa madre?

Chloé Zhao fue una de las mentes detrás del guión de Eternals y justo de ella surgió la idea de incluir a Superman en uno de los diálogos. Para Variety, la directora habla sobre lo que dijo el presidente de Marvel Studios al enterarse de la presencia del héroe DC en la película: “Lo escribes en la página, se lo muestras a Kevin, si no dice nada, eso es todo. Creo que no hubo una conversación. En realidad no, excepto que dijo: 'Oh, eso es genial.’” Tal parece que la primera impresión de Kevin fue de sorpresa y gusto; nada mejor que recordarle al público que ahora Marvel Studios tiene su propia versión de Superman.

Eternals es una película no de un superhéroe, sino de varios, un equipo completamente nuevo en el Universo Cinematográfico de Marvel que llegará para hacer maravillas. Sus poderes son increíbles y su historia se ha mantenido oculta a los humanos durante siglos, por lo que será interesante descubrir las nuevas dinámicas con otros personajes del MCU, ¿qué pasará cuando se encuentren con los Vengadores por primera vez? Les reclamarán por no haber estado presentes durante la terrible lucha contra Thanos y la amenaza de las Gemas del Infinito. El Blip pudo haberse evitado si los Eternos hubieran estado presentes, sin embargo, ellos tuvieron sus razones para mantenerse apartados. Puedes leer la sinopsis oficial a continuación (vía IMDb

Tras los eventos de Avengers: Endgame, una tragedia inesperada obliga a los Eternals, antiguos alienígenas que han estado viviendo en la Tierra en secreto durante miles de años, a salir de las sombras para reunirse contra el enemigo más antiguo de la humanidad, los Deviants.

Otra de las siguientes películas de Marvel Studios es Spider-Man: Sin Camino A Casa, la tercera aventura en solitario del Hombre Araña en el MCU. Los rumores en torno al argumento de la película son demasiados e incluyen varios nombres importantes que todo el mundo está deseando ver. Se dice que esta nueva cinta tendrá un increíble vínculo con el multiverso, no obstante, ni Marvel Studios, ni Sony, ha confirmado los detalles que todo el mundo está esperando; tendremos que esperar hasta su lanzamiento a finales de año para descubrirlo.

Mientras que Marvel Studios ya retrasó todas sus películas de 2022 y 2023, Eternals y Spider-Man: Sin Camino a Casa se mantuvieron intactas y eso fue un gran alivio para los fans; la primera llegará a los cines el próximo 5 de noviembre, la segunda el 17 de diciembre; ambas con lanzamientos exclusivos en salas.

