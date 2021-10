Ruby Rose publica correos y mensajes que respaldan sus acusaciones contra The CW

La asociación entre DC, Warner Bros. Television y Greg Berlanti ha sido muy fructífera en los últimos años. De hecho, varios fanáticos de la compañía prefieren estas adaptaciones de los cómics que las que llegan a la gran pantalla. Títulos como The Flash - 87%, Supergirl - 80%, Arrow - 100% y Legends of Tomorrow - 75% se mantienen entre los favoritos de la audiencia. En este contexto se estrenó Batwoman - 71% en 2019, que buscaba ser la vía para lanzar a la fama a Ruby Rose mientras presentaban a un personaje muy querido por el público que apelaba a la necesidad de inclusión que se vive en estos momentos. Por desgracia, aunque la crítica no la recibió mal, el público sí y no pasó mucho tiempo para que la actriz decidiera abandonar el barco.

Mucho se ha especulado sobre la salida de la actriz, quien eventualmente reveló que un accidente grave, y la necesidad de tomarse un descanso para recuperarse, fueron las verdaderas razones para retirarse. Desde entonces, Rose ha hablado cada vez más sobre lo que en verdad sucedía en el set de la serie. Hace poco, la también actriz de Megalodón - 42%, soltó una bomba al asegurar que el estudio era incompetente para cuidar al elenco y al crew, y que además de la lesión que ella sufrió, también fue testigo de accidentes graves que sufrieron los dobles de riesgo. Para añadir más leña al fuego, también reveló que en varias ocasiones trató de pedir acciones reales para mejorar la situación que fueron ignoradas, y que su colega Dougray Scott abusó verbal y emocionalmente de varias mujeres de la producción.

De inmediato la productora y el propio Scott hicieron públicas sus propias versiones donde Ruby Rose era la que se presentaba como agresiva, poco profesional y hasta peligrosa. En este punto también se reveló que, en realidad, la actriz fue despedida y que sus acciones realmente debieron ser muy graves, pues no tuvieron reparo en deshacerse de la mismísima protagonista.

Con la pelota en su lado de la cancha, Rose respondió a estas acusaciones con una serie de publicaciones donde mostraba correos y mensajes que parecen confirmar sus palabras. Según ComicBook.com, en uno de los correos, la actriz expresa su molestia y sus ganas de renunciar por el pésimo trato dentro de la producción. De igual forma, publicó un correo de Greg Berlanti donde la felicita por su desempeño en la primera temporada, esto como prueba de que sí fue profesional:

Eres una hermosa orquídea. Eres tan considerada, pero el verdadero obsequio es tu grandioso desempeño y tu trabajo duro. ¡Estoy muy agradecido por tu talento y tu generosidad! ¡Ten un grandioso tiempo libre y felicitaciones por el gran éxito de este año!

Aquí Ruby Rose aprovecha para explicar que respeta a Greg Berlanti, pero que no puede ignorar la situación que se desarrolló en el set de Batwoman:

Realmente me agrada Greg. Todavía quiero pensar que tiene un lado humano, así que esto es muy duro, pero de nuevo, no está en el reporte porque el reporte es… Wow, muy intenso tener que revelarlo.

La actriz también aseguró que nadie habló sobre su supuesta falta de compromiso hasta que salió herida en el set y fue despedida. Por otro lado, Rose también asegura que Caroline Dries, encargada de desarrollar la serie para The CW, no es realmente una feminista ni defensora de los derechos LGBTQ y que Batwoman sólo fue una excusa para convencer al público que quiere más representación:

Fuera de mi cama. Pero decidiendo entre publicar el email de Caroline sobre no ser una activista LGBT ni feminista… (pero diciendo que podría serlo para otros durante el show). Es decir, monetizar con gays es como encontró su deseo por “hacer sentir a las personas incluidas” o el intercambio de correos donde sí me fui y las verdades sobre eso de ellos 3. Déjenme darles tiempo para actuar en privado, que es todo lo que yo quería… mediación no litigio, de manera apropiada, que debería suceder rápido considerando que cuando fui a buscar un abogado, Greg ya los había contratado a todos.

Entre la gran cantidad de correos y mensajes, Ruby Rose aseguró que buena parte del crew la apoya, pero que no pueden hablar al respecto por las restricciones en sus contratos. También publicó una serie de correos donde pide que se aplique una política de No Gritos dentro del set por la forma en la que Scott agredía a otros trabajadores; sin embargo, Rose aclara que ignoraron su petición y no resolvieron el problema con el actor que aparentemente también se presentaba tarde a las filmaciones y se retiraba cuando quería. Ahora tendremos que esperar la respuesta de Warner al respecto, pero algo es seguro: esto está empezando y podría tener alcances legales bastante fuertes para ambos partidos.

