Venom: Carnage Liberado sobrevive al estreno de Dune en la taquilla mexicana

Esta semana hizo su debut en la cartelera mexicana una de las cintas más esperadas a nivel mundial que fue una de las tantas víctimas de los retrasos causados por la pandemia. Duna - 75%, de Denis Villeneuve, no sólo significa la llegada de uno de los proyectos más ambiciosos del director, a pesar de que ya cuenta con títulos bastante reconocidos como Blade Runner 2049 - 88%, La Llegada - 94% o Sicario: Tierra de Nadie - 94%, también trae consigo un enorme reparto.

Pero las altas expectativas ante la cinta van aún más allá, y es que se trata de una de las novelas más difíciles de adaptar a la pantalla grande, quizá por toda la ciencia ficción que le envuelve al mundo de Frank Herbert . Su primera adaptación, Dunas - 56%, fue un fracaso, pero el título ganó fama por ser uno de los proyectos frustrados del artista chileno Alejandro Jodorowsky, que involucraría a figuras de la talla de H.R. Giger (creador del monstruo de Alien - El Octavo Pasajero - 97%), Salvador Dalí y Mick Jagger.

Esta nueva versión ha recibido críticas bastante positivas, e incluso se considera que podría tener un lugar importante durante la próxima temporada de premios. Protagonizada por Timothée Chalamet, Zendaya, Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Oscar Isaac, Dave Bautista, Stellan Skarsgård y Josh Brolin legó a la cartelera de los cines mexicanos este fin de semana, e hizo su debut en el segundo lugar de la taquilla.

Como cada semana, Canacine presentó su conteo de recaudación en donde, para sorpresa de muchos, Venom: Carnage Liberado - 45% se mantiene intacta luego de tres semanas de exhibición. Es cierto que la película de Andy Serkis no ha recibido las mejores críticas y los espectadores no están del todo satisfechos con el resultado, sin embargo, la popularidad del personaje del simbionte, tan importante en los cómics de Spider-Man, no pierde su atractivo.

La segunda entrega de Venom - 35% recaudó del 18 al 24 de octubre $42 millones, generando un total de $407.9 millones durante toda su exhibición; además, recibió a 646 mil nuevos asistentes, sumando un total de 6 millones. Duna, por su parte inició su camino el pasado jueves con $40.1 millones y 494.1 mil espectadores, quizá su contara con los primeros tres días de la semana estaría a la altura de la película de Sony o incluso la habría superado.

Halloween Kills: La noche aún no termina - 63%, por su parte, retrocede un puesto quedando en tercer lugar con $14 millones recaudados esta semana y un acumulado de $49.2 millones a lo largo de sus dos semanas en cartelera. Además, llegaron a sus salas 214.3 mil asistentes, que en total desde su estreno son 776.3 mil. The Addams Family 2 - 20% también terminó su segunda semana de proyección, ésta con $12.1 millones y $41.9 millones acumulados, sin olvidar a sus 202.5 mil asistentes y 701.1 mil en total.

En quinto lugar, se encuentra el debut de una nueva cinta animada llamada Ron Da Error - 90%, que pasa casi desapercibida con sus $8.7 millones y 139.7 mis espectadores. A esta le sigue Sin tiempo para morir - 83% que, a pesar de haber sido tema de conversación desde antes de su estreno cumple su cuarta semana en cartelera con $6.4 millones y un acumulado de $115.8 millones, sin olvidar que a lo largo de cuatro semanas recibió ya a 1.4 millones de personas.