Rust: Nuevos informes señalan que el disparo sucedió durante el ensayo para filmar una escena

Después del trágico accidente en el que Alec Baldwin disparó un arma durante el rodaje de Rust, las investigaciones siguen al frente recolectando importantes declaraciones de todos los que estuvieron presentes. Aunque la investigación, que hasta ahora se está realizando desde dos puntos distintos, el interno, en donde se busca una respuesta ante la presencia de un arma real cargada; y el externo, en donde la Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional de Nuevo México independientemente de buscar su es un delito planeado, ellos lo ven desde la seguridad de los trabajadores.

El actor de Beetlejuice, el súper fantasma - 81%, Siempre Alice - 88% y Huérfanos de Brooklyn - 70% lanzó un comunicado horas después del disparo en donde aseguró que colaboraría con las investigaciones mientras seguía en comunicación con la familia de Halyna Hutchis. Joel Souza, el director que también fue herido en el hombro, se hizo presente más tarde para informar que se encontraba bien de salud y que lamentaba no sólo haber perdido a su compañera, sino a una gran amiga.

Ahora, a través de The Wrap, se han compartido algunas de las declaraciones oficiales en medio de las indagaciones en donde se explica a detalle cómo fue la detonación del arma y la razón por la que varios trabajadores se habían ido antes de la tragedia, además de profundizar en el hecho de que había ciertos conflictos internos por las condiciones de pago y hospedaje para los trabajadores, reclamos en los que, según se ha informado, también tuvo lugar la víctima.

El accidente se registró el pasado jueves a la 1:50 p.m., en la noche el cineasta fue dado de alta del hospital y el viernes hizo su declaración a la policía, en donde explicó que se encontraban ensayando su siguiente escena y Baldwin iba a practicar la manera en la que desenfundaría su arma para después apuntar el revólver directamente a la lente de la cámara. Fue entonces cuando, en un abrir y cerrar de ojos, el director escuchó “una especie de latigueo seguido por un estallido fuerte”.

Souza recordó cómo Hutchins, quien estaba entre la cámara y el director, se tropezó hacia atrás quejándose de dolor mientras apretaba su estómago. Cuando la sangre comenzó a rotar entre las manos de la cinefotógrafa, Joel notó que él estaba herido en el hombro. Estos detalles se narran en la orden de registro que compartió a la prensa el Departamento del Sheriff del condado de Santa Fe el domingo, y será el próximo miércoles cuando hagan oficialmente una conferencia de prensa para dar más detalles.

En dichos documentos se confirma la inconformidad que estaba experimentando el equipo de producción y cómo se tuvo que recurrir a uno nuevo. En efecto, como se reveló en días anteriores, poco antes del accidente varios miembros habían dejado el set, pero también se ha confirmado que el equipo recién contratado se encontraba en la hora del almuerzo y por eso el actor estaba practicando su escena. Por otro lado, se confirmó también que el asistente de dirección Dave Halls tomó una de las tres armas de utilería que fueron colocadas por la jefa de armas Hannah Gutiérrez.

En la declaración que hizo el director, menciona que antes de poner la pistola en las manos del protagonista, el asistente de dirección gritó la frase “pistola fría”, lo que significa que el arma no está cargada y debería estar probada. También hizo énfasis en que no debía, nunca, haber balas reales dentro o alrededor de donde se está rodando una escena así. El camarógrafo Reid Russel, por su parte, dijo a la policía que cuando ellos regresaron de su pausa, él posicionándose a un lado de Halyna y Joel, el arma ya estaba en escena y no sabían si se habían hecho pruebas con ella.

Lo que ha llamado la atención de las autoridades es que no haya ningún video del disparo, sobre todo porque en la mayoría de las filmaciones suelen grabarse los ensayos. Mientras tanto, siguen en busca de una grabación de imagen o sonido para analizar cada detalle. Por ahora, la oficina del alguacil de Santa Fe mantiene la investigación abierta.