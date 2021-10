Rust: asistente que entregó arma cargada a Alec Baldwin ya había sido señalado por negligencia en 2019

El trágico accidente en las grabaciones de Rust continúa sorprendiendo a las redes sociales y ofreciendo nuevos detalles sobre las investigaciones policiales. Un nuevo reporte de CNN informa que Dave Hall, asistente de dirección y persona encargada de los props (entre ellos las armas), había recibido algunas quejas en 2019 por sus fallos en el área de seguridad. Tal parece que no es la primera vez que el encargado es señalado por negligencia en el set de rodaje.

No te pierdas: Rust: trabajadores dejaron el set 12 horas antes de la muerte de Halyna Hutchins por las malas condiciones laborales

El pasado 21 de octubre, aproximadamente a las 13:50 horas, Alec Baldwin disparó un arma aparentemente no cargada en el rancho Bonanza Creek en New Mexico durante las grabaciones de la cinta western Rust, hiriendo a Halyna Hutchins (directora de fotografía) y Joel Souza (director.) Ella fue trasladada al Hospital de la Universidad de New México y se le declaró muerta poco después, mientras que Souza fue llevado al Centro Médico Regional Christus St. Vincent. El cineasta continúa recuperándose y las investigaciones sobre el caso siguen adelante.

Ahora CNN reporta las declaraciones de Maggie Goll, fabricante licencia de utilería y pirotécnica. Goll menciona que trabajó con Dave Hall en el set de Into the Dark en 2019 y que en muchas ocasiones se olvidó de llevar a cabo las juntas de seguridad correspondientes, así como de anunciar la presencia de armas de fuego en el set. Aquí sus palabras:

Te invitamos a leer: Joel Souza, director de Rust, por fin habla sobre el accidente de Alec Baldwin con un arma

La única razón por la que el equipo se enteró de la presencia de un arma fue porque el asistente del maestro de utilería exigió que Dave reconociera y anunciara la situación todos los días. El maestro de utilería anunciaría todos los días cuándo se requeriría un arma en la cámara, la disposición de esa arma, ya sea una réplica de goma / plástico, una que no podía dispararse o una opción funcional 'fría' pero descargada, lo que permite que alguien inspeccione dicha arma antes de llevarla al escenario y presentársela al actor. [...] El maestro de utilería frecuentemente amonestaba a Dave por despedir al actor sin devolver los accesorios, arma incluida, o por no hacer anuncios de seguridad.

Golls menciona que en otra ocasión un colega dedicado a la pirotecnia tuvo una emergencia médica en el set y Halls ordenó continuar con las grabaciones: “Le dije que eran libres de filmar lo que quisieran, pero que no habría fuego ni chispas, etc., hasta que el médico, el oficial de seguridad contra incendios y todos mis compañeros de equipo estuvieran a salvo en el set.” Otro miembro del staff también reportó a CNN los fallos de Dave Halls al momento de salvaguardar al equipo, sin embargo, prefirió no decir su nombre para evitar represalias en el futuro. Las investigaciones continúan.

A través de redes, Alec Baldwin envió un comunicado sobre la situación: “No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se cobró la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada.” El actor de 63 años habla sobre sus pasos junto a las autoridades: “Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia y estoy en contacto con su esposo, ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia. Mi corazón está roto por los que conocieron y amaron a Halyna.”

El incidente en el set de Rust sigue impactando al público en general. Numerosos artistas y estrellas de Hollywood se han pronunciado en redes sociales; algunos directores aseguran que jamás volverán a utilizar armas reales en sus sets de rodaje, invitando a los otros a aprovechar los beneficios de los efectos visuales. El accidente de Rust marcará un nuevo precedente en la forma de hacer cine en Estados Unidos.

También puede interesarte: Dune rompe récord de taquilla de las películas con estreno simultáneo en cines y HBO Max