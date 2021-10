DC introduce primera Amazona transgénero en nuevo cómic de Mujer Maravilla

DC Comics ha estado haciendo las cosas realmente bien con sus historietas y ahora vuelve con otro personaje brillante que está encantando a los fans. Nubia & the Amazons es el nuevo cómic de la editorial vinculado a Mujer Maravilla, una historia que busca reintroducir a la heroína análoga de Diana Prince en una nueva y espectacular aventura; escrita por Stephanie Williams y Vita Ayala, la historieta presenta a la primera Amazona transgénero en Themyscira, hecho que los usuarios de las redes sociales están recibiendo de excelente manera.

No te pierdas: Eternals: Chloe Zhao pidió a Marvel no censurar a la pareja gay en otros países

Al principio de Nubia & the Amazons, cinco mujeres llegan a la isla de Themyscira gracias al Pozo de las Almas, una ruta de escape para mujeres que en el mundo real fueron asesinadas por hombres. La memoria de las mujeres es borrada y ahora deben elegir sus nuevos nombres, como una segunda oportunidad para ser lo que desean; Bia se presenta y con lágrimas en los ojos dice que aquello era algo que siempre había deseado, que su alma había querido desde mucho antes esa nueva identidad femenina. La propia Stephanie Williams confirma a Bia como una mujer trans:

Te invitamos a leer: Cuenta oficial de Netflix LGBT lamenta la transfobia en especial de Dave Chappelle

As much as it is important for The Nubia & the Amazons miniseries to reintroduce Nubia and establish her definitive role in the DCU, it is also important to make clear that Themyscira is a place for ALL women.