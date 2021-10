Tom Holland creía que la historia de Spider-Man: Sin Camino a Casa no iba a funcionar

Spider-Man: Sin Camino A Casa es una de las siguientes películas de Marvel Studios, ambiciosa producción que ha guardado muy bien sus secretos respecto al argumento. Los fans del MCU están ansiosos por conocer a profundidad su historia, una que podría asegurarle cientos de millones de dólares a Disney; pero Tom Holland no creía en ella. Durante una reciente entrevista con la revista Empire, el actor de 25 años revela que al principio no pensó que la trama de No Way Home pudiera ser posible en los estudios Marvel.

El primer tráiler de Spider-Man: No Way Home nos deja las cosas más o menos claras sobre la línea que seguirá la historia principal: Peter Parker está en problemas y necesita la ayuda de Doctor Strange. Pero lo que parece ser un encantamiento inofensivo a manos del hechicero supremo, termina abriendo las puertas de otras dimensiones (aparentemente) y atrayendo a personajes ya conocidos en el lore del Hombre Araña. Cuando Tom Holland escuchó la idea por primera vez, no estaba seguro de ella, pensó que jamás funcionaría en Marvel Studios. Aquí sus declaraciones:

Cuando me propusieron la idea por primera vez, pensé: ‘Wow, sería fantástico si pudiéramos llevarlo a cabo ... Pero no hay forma de que funcione. Simplemente no podrán lograr que todos hagan lo que deben hacer. Simplemente no va a suceder.’ Pero sucedió. Y es una locura.

La pandemia de coronavirus se cruzó en la vida de todos, incluyendo a la industria del entretenimiento. Marvel Studios se vio en la obligación de posponer todos sus proyectos en vista de la nueva realidad, es por eso que su tercera entrega con Spidey está tardando más de lo que debería. Por fortuna, no tendremos que esperar más allá de 2021 para vivir junto al Hombre Araña su nueva aventura en solitario en el Universo Cinematográfico de Marvel, una cinta que aspira a convertirse en lo más taquillero del año, el éxito de su tráiler durante las primeras 24 horas en redes lo confirma.

Marvel Studios se ha esforzado muy bien a la hora de mantener oculta todo tipo de filtración de No Way Home, incluso con Tom Holland como estrella principal, actor que se ha destacado en el MCU por no saber guardar secretos importantes sobre los guiones. La información que hasta el momento conocemos es poca, con tan solo algunas imágenes del set de rodaje, un tráiler y muchos, muchos rumores; aunque tampoco hay que olvidarnos de la reciente filtración del guión y que presuntamente plasmará eventos emocionantes del Spiderverse, ¿veremos a los antiguos Hombres Araña de Sony en acción? Las probabilidades son cada vez más altas e increíbles. Sólo nos quedan menos de dos meses de espera.

La espera por el estreno de Spider-Man: No Way Home es cada vez más corta. Los fans están contando los días para el gran lanzamiento de la película, misma que podría convertirse en la más emocionante de todo el Universo Cinematográfico de Marvel. ¿Veremos algo que para siempre dejará huella en el cine de superhéroes moderno? Tan sólo el regreso de Alfred Molina ya es lo suficientemente impresionante como para arrojarnos a las salas de cine a finales de diciembre. La película se estrena en salas el próximo 17 de diciembre, puedes leer la sinopsis a continuación.

Por primera vez en la historia cinematográfica de Spider-Man, nuestro amigable héroe vecino está desenmascarado y ya no puede separar su vida normal de las altas apuestas de ser un superhéroe. Cuando le pide ayuda al Doctor Strange, lo que está en juego se vuelve aún más peligroso, lo que lo obliga a descubrir lo que realmente significa ser Spider-Man.

