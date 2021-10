Fans especulan que Spider-Man 4, con Tobey Maguire, es una de las películas anunciadas por Sony

En vista de todas las noticias sobre la película de Spider-Man que está próxima a estrenarse, Sony alimentó el fuego de la especulación hace poco cuando se reveló que el estudio agregó dos películas de Marvel a su calendario de futuros estrenos. En el mismo anuncio, la compañía confirmó varios cambios en las fechas de lanzamiento de otros de sus títulos no relacionados con el cine de superhéroes y confirmó que en 2023 llegarán dos misteriosos filmes cuyos títulos no han sido revelados; solo han sido anunciados como parte del universo de Sony/Marvel.

Por supuesto, lo único que cualquiera que ha seguido las noticias últimamente y las películas de Marvel sabrá que esto solo puede significar que son producciones relacionadas con algún personaje arácnido, pero lo que no se sabe es de quién se tratará específicamente puesto que Sony Pictures ya ha introducido a muchos personajes incluyendo a Spider-Man y Venom, además de que los medios han revelado que otros llegarán a la pantalla grande en algún momento. Las posibilidades son infinitas, y las especulaciones no han tardado en hacerse presentes desde que se reveló esta información.

Sabemos que por el momento la atención de todo el mundo está puesta en Spider-Man: Sin Camino A Casa, la nueva película de esta alianza entre Sony y Marvel Studios gracias a la cual el Hombre Araña de Tom Holland puede cruzarse en el camino de superhéroes como Capitana Marvel y Pantera Negra, que además es la tercera película de una trilogía protagonizada por el actor desde que con su presencia lideró la juvenil Spider-Man: De Regreso a Casa - 92%, un título que claramente hace referencia a la introducción del arácnido al Universo Cinematográfico de Marvel.

Con el lanzamiento de su primer tráiler, finalmente se confirmó lo que todos sabíamos: el multiverso es inminente y villanos de anteriores películas de Spider-Man aparecerán en la pantalla, nuevamente interpretados por los mismos actores de antaño. Las expectativas son enormes, y el peso que cargan sus responsables debe serlo también, porque todos esperan que también estén los actores que interpretaron a los héroes titulares en las otras adaptaciones. Pero los planes de Sony parecen ser aún más ambiciosos que un crossover con Tobey Maguire y Andrew Garfield después de todo.

Hay nuevos rumores sobre una cuarta película de Spider-Man y se está diciendo que una de las fechas anunciadas para 2023 está destinada a la continuación de El Hombre Araña 3 - 63%. Desde hace algunas semanas se ha mencionado que Spider-Man 4 estaría en desarrollo, y aunque suena como algo demasiado bueno para que sea verdad, que Sony separe nuevas fechas para películas que se conectarán con el Universo Cinematográfico de Marvel es solo un indicio de que se trata de algo real e incluso tan grande como la película que está por estrenarse.

