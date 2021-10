El Juego del Calamar inspira manifestaciones laborales en Corea del Sur

Aunque ha pasado más de un mes desde el estreno de El juego del calamar - 100% en la plataforma de Netflix, los alcances todavía pueden observarse no sólo en redes sociales, también en el mundo real. A través de un post en Twitter se informa de la protesta en Corea del Sur que tuvo lugar este jueves, en la que miles de personas exigieron al gobierno mejores condiciones de trabajo; no fueron pocos los involucrados que decidieron vestirse con los trajes de la serie para enviar un mensaje más fuerte. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

No te pierdas: El Juego del Calamar: autoridades escolares recomiendan que los niños no vean la serie por su violencia

Además de sus bandas de k-pop, su dramas televisivos y el gran orgullo hacia su propia nación, Corea del Sur también es conocida por su desigualdad económica y la competencia voraz entre habitantes, en la que ser el número uno es lo más importante (es por eso que se encuentra entre los países con mayor cantidad de suicidios). El juego del calamar crítica tal sistema de rivalidad, además, expone las condiciones de vida a las que se someten incontables personas, ese rostro surcoreano que no se ve en la mayoría de las series distribuidas por SBS.

En Twitter se ha compartido material sobre la protesta de trabajadores surcoreanos que están en busca de una mejor calidad de vida. El post a continuación incluye un video en el que podemos observar a las personas utilizando ropas y máscaras vistas en El juego del calamar, además, tocan tarolas como forma de reclamación:

Te invitamos a leer: Stephen King compara sus novelas con El juego del calamar

Several union workers dressed in #SquidGames outfit take part in a rally in #Seoul, saying just like in the movie they too are struggling to make a living. They called on the government to improve workers’ rights. Some reports say about 30,000 took part in the rally. pic.twitter.com/tus8vj9KeG