DC asegura que su cómic de Superman bisexual ha sido un éxito en preventas

DC Comics anunció (vía Comicbook) que Jon Kent, hijo de Clark Kent, y el nuevo Superman en una serie de cómics muy especial, es parte de la comunidad LGBT. Incontables usuarios de las redes sociales celebraron la noticia y ahora la casa editorial revela que las historietas son un éxito de preventas. Se reporta que los números de la empresa de cómics se han ido hasta el cielo y que incluso sobrepasan la demanda, probando que la diversidad y se han convertido en parte fundamental del entretenimiento: más personas se están viendo representadas y eso se traduce en éxito.

No te pierdas: Presidente de DC Comics refrenda su apoyo al nuevo Superman bisexual

El medio informativo revela que, en vista de su escasez, los fans de DC Comics están pidiendo reimpresiones de Superman: Son of Kal-El, el cómic que tiene a Jon Kent como protagonista. Es el #5 de la historieta, programado para noviembre, en el que veremos al personaje confesarse como bisexual y el que todo mundo está pidiéndolo; sin embargo, la empresa volverá a lanzar los primeros números el 23 de noviembre, así que está alentando a los fans a realizar sus pedidos a más tardar el 30 de octubre. DC está gozando del éxito ahora mismo y los artistas detrás del cómic no podrían estar más felices; aquí las palabras dichas por Tom Taylor, escritor de Superman: Son of Kal-El, cuando se anunció la bisexualidad de Jon:

Siempre he dicho que todos necesitan héroes y todos merecen verse a sí mismos en sus héroes y estoy muy agradecido de que DC y Warner Bros. compartan esta idea. El símbolo de Superman siempre ha simbolizado la esperanza, la verdad y la justicia. Hoy, ese símbolo representa algo más. Hoy en día, más personas pueden verse a sí mismas en el superhéroe más poderoso de los cómics.

Te invitamos a leer: Kristen Stewart ama la idea de interpretar al Joker en las secuelas de The Batman

Parte importante del equipo creativo de Superman: Son of Kal-El es John Timms, dibujante oficial de la historieta, quien también compartió algunas palabras sobre su paso en este proyecto, revelando su entusiasmo y asegurando que el público podrá disfrutar de Jon Kent en su cómic y también en la más reciente serie del personaje:

Me siento increíblemente honrado de trabajar junto a Tom en la serie Superman: Son of Kal-El que muestra a Jon Kent abordando su compleja vida moderna, al tiempo que salva al mundo de sus mayores amenazas, villanos y amenazas. No podríamos estar más orgullosos de contar esta importante historia de Tom Taylor y John Timms. Hablamos mucho sobre el poder del DC Multiverse en nuestra narración y este es otro ejemplo increíble. Podemos tener a Jon Kent explorando su identidad en los cómics, así como a Jon Kent aprendiendo los secretos de su familia en Superman & Lois. Coexisten en sus propios mundos y tiempos, y nuestros fans pueden disfrutar de ambos simultáneamente.

Algunas personas en redes sociales ya se están preguntando si en algún punto del futuro veremos a Jon Kent en la pantalla grande confesando a todos su bisexualidad. Es importante mencionar que en estos momentos no tenemos grandes personajes LGBT en el Universo Extendido de DC, por lo que será importante que los ejecutivos de Warner tomen en cuenta a la comunidad más adelante; Marvel Studios ya se les adelantó con algunos héroes, así que tendrán que abrir muy bien los ojos en sus próximos películas.

¿Y qué pasa con el Superman del DCEU?, ¿ha quedado en el olvido? Nadie lo sabe en realidad, Warner permanece muy callada respecto a todo lo que tenga que ver con el Kal-El de Henry Cavill; aunque muchos fans están molestos con la empresa, los 66 millones de espectadores del DC FanDome confirman que las nuevas películas de la saga son muy esperadas.

También puede interesarte: Escritor de DC Comics critica al Superman de Henry Cavill