Avengers: Joss Whedon quería a Zooey Deschanel como Wasp

Puede que What If...? - 84% ya haga a los fans de Marvel imaginarse todo lo que pudo haber sido en la continuidad de saga, pero un nuevo libro hará lo mismo al llevarlo detrás de cámaras de la mega franquicia. Un detalle que pudo haberlo cambiado todo es que Joss Whedon había escrito un borrador de Los Vengadores - 92% que tenía a Hope Van Dyne como protagonista e incluso tenía en mente a la actriz Zooey Deschanell para el papel.

De acuerdo con Comic Book, el libro The Story of Marvel Studios: the making of the Marvel Cinematic Universe, una nueva serie de entrevistas de Tara Bennet y Paul Terry, tiene conversaciones con Joss Whedon y el productor Jeremy Latcham, quienes revelaron que una versión de Los Vengadores, contaba no con Black Widow, sino como Wasp como uno de los miembros fundadores del equipo. Esto dijo el director:

Lo Wasp pasó porque por un pequeño periodo parecía que no íbamos a conseguir que participara Scarlett, entonces entré en pánico. Pensé, ¿espera, podemos tener a Was’. Entonces me enamoré de esa idea. Pero al final sí tuvimos a Scarlett y entonces me di cuenta que tenía toda está película sobre Wasp. Oops. Creo que lo que hice fue sobrecompensar.

El productor fue quien reveló que Whedon tenía en mente a Deschanel como Hope. Aunque parece que la idea no pasó de un borrador para la película. Cabe recordar que, para cuando el estudio trabajaba en ese filme, el nombre de la productora no era el de ahora y no tenía el peso de todos los éxitos en taquilla, y los fans, que la saga ha conseguido desde el momento en el que esos primeros seis personajes se unieron.

El resto es historia. Wasp no apareció sino hasta Ant-Man: El Hombre Hormiga - 81%, ahora interpretada por Evangeline Lilly, quien luego tendría el co protagónico en Ant-Man and the Wasp - 85%. Esto no sería sino hasta después de Avengers: Era de Ultrón - 75%. Esa película, también dirigida por Whedon, el director también trató de presentar a un nuevo personaje, Capitana Marvel, e incluso se rodó una escena con una doble. Al final, se reemplazó al personaje con Scarlet Witch.

Lo que tampoco es lo mismo desde esos días es la reputación de Whedon. El director se ha enfrentado a varias acusaciones de abuso en el set. Primero por parte de Ray Fisher, actor al que supuestamente intimidó en el set de Liga de la justicia, luego Gal Gadot y más tarde muchas otras actrices con las que trabajó a lo largo de su carrera. Esto le costó su más reciente show en HBO MAX The Nevers - 44%, del cual tuvo que renunciar.

En cuanto al futuro, Marvel no para. Se sabe que la productora tiene más de 30 proyectos en desarrollo. El más próximo a estrenarse es Eternals, la cual llegará a cines el 5 de noviembre y, en dos años, Wasp regresará con Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Así que sólo podremos imaginar que hubiera sido de esa versión alternativa del primer filme de Avengers y cuál era su papel en ella.

