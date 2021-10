Batwoman: Dougray Scott asegura que las acusaciones de Ruby Rose son falsas

Gracias a su pequeña participación en Orange is the New Black - 96%, Ruby Rose se convirtió en una de las actrices más solicitadas en Hollywood. En el cine ha hecho apariciones en títulos como John Wick 2: Un Nuevo Día para Matar - 89%, Megalodón - 42% y xXx: Reactivado - 44%, pero su protagónico en Batwoman - 71% sería el verdadero papel que le daría credibilidad a su trayectoria. Los fans del personaje estaban entusiasmados, pero para cuando se estrenó la primera temporada nada resultó bien. La serie fue destrozada por varios factores como el inconsistente guión y la falta de química entre el elenco. Tiempo después, Rose anunció que se retiraría del proyecto y todo se ha vuelto más complicado desde entonces.

Si la crítica especializada no fue tan generosa con Batwoman, los seguidores fueron todavía más exigentes. La salida de Rose dio paso a un montón de teorías, como que la productora la había despedido por no estar a la altura, hasta que la actriz sintió tanta presión por cargar con la responsabilidad que prefirió desertar. Después de muchos comentarios y hasta ataques contra la actriz, Rose dio a conocer que había sufrido una lesión bastante fuerte durante la filmación y que no se sentía segura al volver bajo las mismas condiciones. Mientras ella explicaba lo sucedido, Batwoman siguió adelante ahora con Javicia Leslie, quien interpreta a Ryan Wilder, una ex convicta que toma la identidad de la heroína.

En un intento por arreglar algunos problemas que tiene la serie y tratar de mantener al público que sigue pendiente, la segunda temporada también presentó una vez más a Kate Kane, pero ahora con la actriz Wallis Day. Por desgracia, este título de The CW es uno de los que tiene peor reating y sus números bajan episodio tras episodio, poniendo en riesgo una nueva temporada. Algo curioso es que Batwoman técnicamente forma parte del llamado Arrowverse, pero algunos lo olvidan a pesar de que el personaje se presentó en episodios especiales donde también aparecía el elenco de The Flash - 87% y Supergirl - 86%.

Ahora Ruby Rose decidió hablar a profundidad sobre todo lo que sucedió en el set de Batwoman. En sus redes sociales, la actriz hizo una serie de publicaciones donde explicaba que The CW y la productora de Greg Berlanti no eran capaces de asegurar a los actores y a sus dobles de riesgo. Ella incluso menciona un episodio traumático en el que observó a alguien que se quemó la cara. Además, Rose acusó a Dougray Scott, quien interpretó a Jacob Kane, de abusar de varias mujeres en el set, cosa que él acaba de responder asegurando que ella está mintiendo.

En un comunicado oficial publicado por TV Line, Scott dice:

Rechazo absoluta y completamente los difamatorios y dañinos reclamos hechos en mi contra por Ruby Rose; son un invento y nunca sucedieron. Como ya ha dicho Warner Bros. Television, ellos decidieron no ejercer la opción de contratar a Ruby en la segunda temporada basándose en múltiples quejas sobre su comportamiento en el lugar de trabajo.

El actor hace referencia a Warner Bros. Television quienes rápidamente contestaron a las acusaciones de Rose explicando que era ella la que tenía un pésimo comportamiento durante la filmación. Aunque la compañía no explicó qué tipo de actitudes tuvo la actriz, sí aseguraron que todo fue investigado de manera interna para respetar a otros afectados y evitar que el problema se hiciera público.

El conflicto está lejos de terminar. Las acusaciones que hizo Ruby Rose son bastante graves y de ser ciertas hablan de un pésimo manejo en la producción que va desde la seguridad en el set hasta la falta de protección a la integridad de las mujeres que trabajan en el programa. Caroline Dries, encargada de desarrollar la adaptación para la cadena, todavía no ha comentado nada al respecto, y su punto de vista será de suma importancia para la resolución de este problema. Ambos lados hablan de sucesos que pueden ser probados y una investigación externa podría darse, especialmente en estos tiempos en los que Hollywood está luchando por un mejor trato en las producciones.

