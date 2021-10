Sin Tiempo para Morir ya es la segunda película más taquillera durante la pandemia

Sin tiempo para morir se estrenó hace poco en cines y los fans por fin tuvieron la oportunidad de disfrutar con la aventura final de Daniel Craig como James Bond. Aunque la producción atravesó desafortunadas penurias en su proceso de rodaje, los esfuerzos se ven recompensados con los números en taquilla. De acuerdo con un nuevo informe de Deadline, No time to die ya es la segunda película más exitosa de toda la pandemia, algo que no cualquiera puede lograr en los tiempos que corren. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

No time to die nos devuelve a James Bond en sus años más veteranos. El agente se ha retirado del servicio para vivir una vida tranquila junto a Madeleine, sin embargo, el pasado regresa y ambos están en riesgo debido a un nuevo peligro. El 007 debe volver a la acción, en gran parte debido a una solicitud hecha por Felix Leiter, sin embargo, no sabe que el rescate de un científico traerá cosas inesperadas relacionadas con las personas que a él más le importan.

Aunque Sin tiempo para morir estaba programada para abril de 2020, la pandemia de coronavirus impulsó el retraso que todos conocemos. La película llegó a salas mucho tiempo después, no obstante, eso no fue impedimento para que el mundo se arrojara de lleno a los cines y aplaudiera la última hazaña del 007. Con todo y sus malos tragos, No time to die ya fue capaz de reunir casi US $500 millones en la taquilla global, convirtiéndose en la segunda entrega de Hollywood más exitosa desde que inició la pandemia. Nada mal para una cinta que pudo terminar muy mal de haberse estrenado pocos meses antes.

US $474 millones son los que reporta Deadline a nombre de No time to die. La película queda por ahora en segundo lugar de la taquilla global, tan sólo por detrás de los US $716 millones de Rápidos y Furiosos 9 - 65%. ¿Cómo hubieran resultado las cosas sin la pandemia? ¿Se hubiera colocado por encima de los US $1000 millones? Lo cierto es que podemos estar seguros de que James Bond continúa siendo relevante en el tiempo presente, un personaje creado hace más de medio siglo que todavía ejerce poderosa influencia entre los amantes del cine.

La etapa de Daniel Craig como James Bond ha terminado pero eso no significa la ausencia de un 007 en el futuro. Aunque MGM todavía no está en busca del siguiente actor, Barbara Broccoli (productora ejecutiva de las películas) ya declaró para Today que el proceso de selección para la futura estrella comenzará en 2022: “Queremos que Daniel tenga su momento de celebración. El año que viene empezaremos a pensar en el futuro.” También mencionó que muy pronto se celebrarán los sesenta años del personaje y lo harán en grande: “Seguiremos adelante. El año que viene será el 60 aniversario de las películas de Bond, por lo que esperamos con ansias el nuevo capítulo, sea lo que sea que traiga.”

Una de las siguientes películas de Daniel Craig es Knives Out 2, secuela de Entre Navajas y Secretos - 100% en las que volverá a interpretar al carismático detective Benoit Blanc. El rodaje terminó a principios de agosto en Grecia y muy pronto conoceremos el nuevo caso fascinante para resolver. Los detalles sobre el argumento no han sido mostrados al público a través de alguna sinopsis, tampoco se ha anunciado una fecha de estreno oficial, tan sólo sabemos que llegará a salas en un punto avanzado de 2022. Los fans tendrán que esperar un poco más hasta recibir novedades.

