Robert Downey Jr. originalmente iba a interpretar al Doctor Doom para Marvel

Actualmente Robert Downey Jr. es reconocido por un personaje, uno que opaca en popularidad a los demás papeles de su carrera de forma abrumadora: Tony Stark / Iron Man. El actor protagonizó Iron Man - El Hombre de Hierro - 93%, que en 2008 dio inicio al Universo Cinematográfico de Marvel, y en 2019 tuvo su despedida con Avengers: Endgame - 95%. Ahora, gracias a un nuevo libro sobre la exitosa franquicia, nos enteramos de que Downey Jr. pudo interpretar a un personaje muy diferente, el Doctor Doom.

El villano de Los Cuatro Fantásticos fue creado por Stan Lee y Jack Kirby , y es uno de los más populares de la compañía. Desafortunadamente, al ser llevado al cine no ha corrido con mucha suerte; ha sido interpretado por los actores Joseph Culp, Julian McMahon y Toby Kebbell, y en ninguno de los casos estuvo a la altura del Doctor Doom original.

¿Habría sido un mejor Doctor Doom Robert Downey Jr.? Tal vez no, pues cómo se adapta un personaje no depende del actor sino del guión con el que trabaje. De acuerdo con el nuevo libro The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe (La historia de Marvel Studios: La creación del Universo Cinematográfico de Marvel), el director de Iron Man - El Hombre de Hierro, Jon Favreau, declaró lo siguiente (vía The Direct):

Marvel ya se había reunido con [Robert Downey Jr.] antes, creo, para interpretar al Doctor Doom.

Dado que los derechos de Los Cuatro Fantásticos estaban en manos de Fox y no de Marvel Studios, es posible que a Robert Downey Jr. le hubieran ofrecido el papel de Doctor Doom para la película de 2005. Es un alivio que no lo aceptara, porque de haberlo hecho no lo hubiéramos tenido como Tony Stark, y tal vez habría perdido el interés en el cine de superhéroes.

El Universo Cinematográfico de Marvel introducirá próximamente a Los Cuatro Fantásticos, y se espera que en esta ocasión se les haga justicia. El equipo de superhéroes fue uno de los primeros grandes éxitos de Marvel Comics y gozaban de una enorme popularidad, pero en ninguna de las películas se puede decir que se haya hecho un buen trabajo. La primera data de 1994, y fue realizada con bajo presupuesto, por lo que el resultado es lamentable en todos los sentidos. La segunda película, Los Cuatro Fantásticos (2005) - 27%, fue mejor que la anterior, aunque no estuvo a la altura de las expectativas. Una secuela a la cinta llegó en 2007, Los Cuatro Fantásticos y el Deslizador de Plata - 37%, la cual dejó mucho qué desear entre los fans, sobre todo por la forma en la que adaptaron a Galactus, que en lugar de ser el personaje humanoide gigante de los cómics, se convirtió en una nube cósmica.

La nueva película de Los Cuatro Fantásticos está a cargo de Peyton Reed, y todavía no se anuncia a los actores que se pondrán en la piel de los héroes, pero los fans han pedido con mucha insistencia que Mr. Fantástico y La Mujer Invisible sean John Krasinski y Emily Blunt, aunque esta última ha realizado declaraciones que sugieren que no le interesa el papel. Esto fue lo que dijo a The Howard Stern Show hace unos meses:

Yo amo a Iron Man y cuando me ofrecieron el papel de Black Widow, yo estaba obsesionada con Iron Man. Yo quería trabajar con Robert Downey Jr., hubiera sido algo asombroso, pero no sé si el cine de superhéroes sea para mí. No son algo de mi agrado. No me gustan. Realmente no. El género ha sido agotado. Estamos inundados; no sólo por las películas, sino también por la cantidad infinita de series de televisión. Eso no quiere decir que nunca voy a querer interpretar a uno, sólo que tendría que ser algo muy genial y un personaje realmente asombroso.

