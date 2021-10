Ray Fisher apoya a Ruby Rose en sus acusaciones contra Warner Bros. Television

Hoy las redes sociales volvieron tendencia a la actriz Ruby Rose , pues declaró en sus historias de Instagram que trabajar en la serie Batwoman - 71% fue una experiencia traumática en muchos sentidos, y que la productora Caroline Dries fue cruel con ella y con parte del crew. Sus declaraciones fueron muy polémicas, y Warner contestó que ella tenía una mala actitud en el set. Sin embargo, además de tener el apoyo de muchos fans, Rose ha recibido el apoyo de Ray Fisher, actor de Cyborg en Liga de la Justicia - 41%.

También te puede interesar: Ruby Rose arremete contra el "horrible show" de Batwoman, acusa a The CW de maltrato laboral y de arruinar al personaje

Fisher vivió en carne propia el maltrato de alguien poderoso, Joss Whedon, quien reemplazó a Zack Snyder en 2017 para terminar Liga de la Justicia. El actor guardó silencio hasta que en 2020, poco después de que se confirmó que La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% llegaría a HBO Max, publicó tuits revelando la actitud nefasta que tuvo Whedon con él y los demás actores en el set. Sus quejas fueron respaldadas por otras personas como Jason Momoa y Gal Gadot, y el cineasta fue investigado y despedido de su propia serie de HBO, The Nevers - 44%.

No está claro en qué parará el escándalo de Ruby Rose. Hasta ahora los acusados han dicho que la actriz miente y que ella fue problemática durante la producción de la serie, pero mientras tanto, tiene el apoyo de Fisher, quien publicó en su Twitter el siguiente mensaje donde aplaude el valor que tuvo la ex-protagonista de Batwoman:

Good on Ruby Rose.



Naming names isn’t easy, but it must be done.



A>E