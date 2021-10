Kristen Stewart ama la idea de interpretar al Joker en las secuelas de The Batman

Después de la DC FanDome, la emoción de los fans de DC Comics por The Batman está por los cielos. A pesar de que algunos no estaban muy convencidos cuando se anunció a Robert Pattinson (Tenet - 83%, El Faro - 96%, High Life - 73%) como el nuevo Batman, la mayoría ya está segura de que quiere ver la película y al actor en la piel del superhéroe. No obstante, él no es nada sin sus villanos, y el más famoso de todos, el Joker / Guasón, podría aparecer en las futuras secuelas de The Batman. Tal vez el director Matt Reeves (El Planeta de los Simios: La Guerra - 93%, Déjame Entrar (2010) - 88%, Cloverfield: Monstruo - 77%) aún no tenga claro quién lo interpretará, pero los fans quieren a Kristen Stewart.

La elección de la actriz por parte de los fans no se debe únicamente al aprecio que le tienen, sino a que ella es la ex-novia de Robert Pattinson, a quien conoció en el rodaje de Crepúsculo - 48%. Su relación terminó en medio de escándalos, pero los aficionados a la saga de vampiros siempre han querido algún tipo de reunión. Stewart opina que es un papel muy interesante, estas fueron sus palabras en una reciente entrevista con Variety, durante la promoción de su nuevo filme, Spencer - 90%:

Amo la energía detrás de eso. Realmente se ha hecho muy bien. Siento que, tal vez, no lo descarto, pero me encanta ese entusiasmo. Descubramos algo más. Estoy totalmente dispuesta a interpretar a una persona extraña y aterradora.

Luego la actriz aclaró que, si bien no descarta la posibilidad, no es el papel que más le entusiasme en la vida, y preferiría hacer algo nuevo. Además de la saga Crepúsculo, que la lanzó a la fama, Stewart ha participado en películas como Siempre Alice - 88%, Certain Women - 89%, Fantasmas del Pasado - 79% y Feliz Novedad - 100%, en las que ha podido demostrar que no sólo es una cara bonita de Hollywood.

El Joker es el enemigo más emblemático de Batman, a pesar de no tener superpoderes, es una mente maestra que sirve para contrarrestar al Hombre Murciélago. Hasta ahora ha sido interpretado por grandes actores como Jack Nicholson, quien le dio vida en Batman - 72%, de 1989, dirigida por Tim Burton; Mark Hamill, actor que puso la voz al personaje desde Batman: La Serie Animada, hasta recientes películas donde aparece el villano; Heath Ledger, actor que ganó el Óscar póstumo por su actuación en Batman: El Caballero de La Noche - 94%, de Christopher Nolan; y Joaquin Phoenix, quien encarnó a una versión muy particular del villano en Guasón - 91%, y ganó un Óscar a Mejor Actor por su interpretación.

También Jared Leto dio vida a Joker en Escuadrón Suicida - 25% y La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%, aunque su versión no es ni remotamente la favorita de los fans, de hecho, es una de las más criticadas. Según rumores, su actuación era buena, pero se vio arruinada por los reshoots y los recortes que hizo Warner a la cinta. Hasta ahora no hay noticias sobre lo que pasará con el corte original del director de Escuadrón Suicida, pero David Ayer ha dicho que es mucho mejor que lo estrenado en cines.

Las adaptaciones cinematográficas de superhéroes siguen gozando de una enorme popularidad, así que muchos más actores buscarán dar vida a estos personajes de cómics que tanto han influido en la cultura pop. Quizá Stewart no interprete al Guasón, pero el subgénero de superhéroes es muy amplio y Marvel o DC Comics se pelearán por tenerla en algún papel importante; está por verse si ella aceptará. Sin embargo, tampoco debemos dudarlo: algún día tendremos a un nuevo Guasón que será digno heredero de lo hecho por Ledger y Phoenix.

