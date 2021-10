Director de Resident Evil: Welcome to Raccoon City promete la adaptación más fiel al juego

Resident Evil: Welcome to Raccoon City llegará a los cines en algunas semanas y los fans de la saga desarrollada por Capcom están muy al pendiente de todos los detalles. A través de un nuevo video promocional distribuido por Sony, el director Johannes Roberts habla sobre datos interesantes de la película, además, asegura que se trata de una adaptación muy fiel a los videojuegos. A diferencia de las cintas a cargo de Paul W.S. Anderson, la nueva producción aspira a respetar el lore visto hace décadas.

La sinopsis de Welcome to Raccoon City dice: “Ambientada en 1998, esta historia de origen explora los secretos de la misteriosa Mansión Spencer y la desafortunada Raccoon City.” Esta descripción nos revela que la película narrará los eventos del primer y segundo juego. Resident Evil (1996) coloca a un equipo de policía en peligro inminente tras el reporte de desapariciones en una vieja mansión a las afueras de la ciudad, pero lo que parecía una misión de rescate más o menos planeada, se transforma en una pesadilla con muertos vivientes y mucha sangre. En Resident Evil 2 (1998), un policía novato y una hermana desesperada forman equipo para sobrevivir en la estación local, edificio infestado de muertos andantes y criaturas horripilantes surgidas de un experimento mortal.

Aunque no todos los actores elegidos para Welcome to Raccoon City convencieron a los fans de los videojuegos, el primer tráiler oficial demuestra estar mejor conectado al material original que la película de Anderson. Resident Evil: El Huésped Maldito - 34% nos muestra la mansión spencer, un peligroso virus y muchos muertos que vuelven a la vida, pero no muestra a ni uno sólo de los personajes conocidos en toda la saga y su argumento tan sólo se asemeja por incluir a un equipo armado que irrumpe en el complejo para un investigación especial. Por su parte, Johannes Roberts habla sobre todos los detalles que agregó a su adaptación, buscando ser 100% leal a la esencia del juego:

Welcome to Raccoon City es una adaptación muy fiel de los juegos de Resident Evil. Aquí es donde todo comenzó, esta es una historia de origen donde conocemos a todos los personajes icónicos de los juegos. Cada cuadro tiene detalles de los juegos, desde la hamburguesa que el conductor del tráiler come, hasta el diseño del vehículo. Diseñamos la mansión y la estación de policía basándonos en el juego. Esta es una película de horror creada con amor por el juego.

La nueva película de Resident Evil es protagonizada por Kaya Scodelario (Claire Redfield), Avan Jogia (Leon S. Kennedy), Hannah John-Kamen (Jill Valentine) y Robbie Amell (Chris Redfield). La película seguirá los caminos de la mansión y la estación de policía, esperando que en algún punto los protagonistas se encuentren (aunque esto no pasa en los juegos). La popularidad de la cinta se debe en parte a los recientes remakes de los juegos clásicos, productos que han sido aplaudidos por devolver a la saga ese tono de horror y miedo que estuvieron ausentes en Resident Evil 4, Resident Evil 5 y Resident Evil 6. ¿La cinta será capaz de aprobar el examen final, no el de los críticos, sino el de los fans?

De vez en cuando las películas de videojuegos fallan en su misión de convertirse en buenas adaptaciones, pero Welcome to Raccoon City todavía tiene el beneficio de la duda y probará su valía cuando llegue a salas de cine el próximo 25 de noviembre. Los personajes de la saga clásica tienen nuevos rostros, así que podemos decir adiós tranquilamente a Alice, alguien que jamás apareció en los productor de Capcom.

