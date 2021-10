Fans y actores de doblaje rinden homenaje a Chris Ayres, Freezer en Dragon Ball Super

Desde su estreno en 1986, Dragon Ball, creado por Akira Toriyama , se convirtió en uno de los títulos indispensables para dar a conocer el manga y el anime japonés en el resto del mundo. La personalidad de Gokú y el resto de los protagonistas, las escenas de pelea, así como las constantes y sorprendentes evoluciones del estado saiyajin marcaron el género mismo que sigue sirviendo de inspiración para nuevas historias. Aunque la serie sufrió censura a nivel mundial, su llegada al mercado estadounidense fue muy importante para validar la idea de que no todas las caricaturas están destinadas al público infantil.

Por supuesto, para lograr esto el trabajo de doblaje fue el pilar más importante. Ser actor de voz en un proyecto tan importante definitivamente marca la trayectoria de cualquiera. Aunque los tiempos de Dragon Ball Z clásico ya no existen, Dragon Ball Super apareció para dar a conocer esta historia a nuevas generaciones y a fans que no pueden superar la nostalgia, y el mundo está mejor preparado para ello. El doblaje en Latinoamérica es mundialmente conocido, pero el de Estados Unidos ha mejorado bastante y poco a poco se ha ganado el reconocimiento y respeto del público.

Por desgracia, se acaba de dar a conocer la noticia de que Chris Ayres, actor que daba vida a Freezer en la versión norteamericana, falleció el 18 de octubre. Su novia Krystal La Porte, quien también es actriz de doblaje, publicó en twitter una extensa carta donde se despide de Ayres:

Chris los amaba a todos. Lo mucho que amaba a otras personas llenaba buena parte de nuestras conversaciones. Para aquellos que realmente lo amaron también, gracias. Para aquellos que se mantuvieron en contacto, quienes estaban al tanto, quienes le recordaron que él era mucho, mucho más que su trabajo, fueron el combustible de su lucha. Alimentaron los sueños de un futuro que lo hizo seguir adelante mucho más tiempo de lo que cualquier persona podría hacerlo.

Además de ser un actor de voz, Chris Ayres también era escritor y director de teatro, así como coreógrafo de peleas. Su gusto por el anime lo llevó a trabajar en el mundo del doblaje y aunque es más conocido por dar voz al villano Freezer también trabajó en títulos importantes como Saint Seiya, Full Metal Panic?, GANTZ, Macross y Black Butler, entre muchos otros. Su labor en Dragon Ball Kai, Dragon Ball Super y películas como Dragon Ball Z: La Resurrección de Freezer - 80% y Dragon Ball Super: Broly - 90% le dieron reconocimiento mundial y era uno de los favoritos de la audiencia.

La industria está de luto; fans y otros actores de doblaje presentaron sus respetos por el fallecido actor:

No puedo dejar de llorar por la pérdida de mi querido amigo y colega, Chris Ayres. Nunca pensé que diría esto porque solía molestarlo con eso todo el tiempo, pero gracias Chris, por el amor y las risas. Por siempre, te veré en el otro mundo, hermano, y entrenaremos de nuevo, Freezer.

Descansa en paz, Christopher Ayres. Gracias por todo lo que hiciste por los fans. Te echaremos mucho de menos.

RIP Chris Ayres. Freezer para siempre.

RIP Chris Ayres. Yo, como muchos otros, era fan de tu trabajo y aprecio todo lo que hiciste.

Descansa en paz Chris Ayres, un actor de voz magnífico que dio vida a personajes maravillosos, incluido Freezer. Siempre serás recordado. Gracias por todo.

Una de mis escenas favoritas de Dragon Ball Super: Broly. Amo, amo el trabajo de voz de Christopher Ayres aquí. Hizo que el deseo de Freezer de ser más alto sonara amenazador y cómico al mismo tiempo.

Desde hace años, Chris Ayres luchaba contra una enfermedad llamada Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, un trastorno que afecta las vías respiratorias de manera permanente y definitiva. Hace unos años, el actor se sometió a un trasplante de pulmón para poder mejorar su calidad de vida. En ese entonces, publicó en Twitter:

Bastante irónico que la cicatriz de mi cirugía parezca la armadura de Freezer.

Por desgracia, la enfermedad siguió avanzando y causando severas complicaciones hasta un punto de no retorno. Ayres falleció rodeado de su familia y amigos más cercanos, según reveló su pareja, quien en su despedida pública dice que desea que esté donde esté ahora Chris pueda respirar y bailar como solía hacerlo.

