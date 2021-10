Eternals: actor dice que pareja homoparental salvará vidas

Los fans de Marvel deben estar muy emocionados con las primeras reacciones de los críticos a Eternals, la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel, dirigida por la ganadora del Óscar Chloé Zhao. De acuerdo con algunos tuits de los críticos, Eternals es épica y enorme, ambiciosa y muy diferente a lo que Marvel Studios nos ha dado en el pasado. No obstante, un tema del que todavía no se ha hablado lo suficiente después de la premiere, es el de la primera pareja LGBTQ de la franquicia, conformada por Phastos (Brian Tyree Henry) y su esposo (Haaz Sleiman). La pareja, además, tiene un hijo, lo cual es incluso más revolucionario para el cine de superhéroes.

En años anteriores han sido pocas las películas donde vemos representación de personajes LGBTQ; las más destacadas fueron Deadpool 2 - 85% y Los Nuevos Mutantes - 62%, donde tuvimos las parejas de Negasonic (Brianna Hildebrand) y Yukio (Shioli Kutsuna), y Dani (Blu Hunt) y Rahne (Maisie Williams ). En el Universo Cinematográfico de Marvel sólo en la serie Loki - 96% los dos protagonistas declararon ser bisexuales, y en el universo cinematográfico de DC no hemos tenido aún un personaje importante LGBTQ.

Eternals es un hito, pues mostrará un beso entre Phastos y su esposo, algo que seguro le acarreará la censura de los países más autoritarios y conservadores, pero en Marvel ya no les importa eso. Durante la alfombra roja de la película, Variety entrevistó a Haaz Sleiman, quien anteriormente había declarado que Eternals mostrará “lo hermosas que son” las familias homoparentales, y ahora fue mucho más lejos, al ser cuestionado sobre lo que siente al ser un actor queer interpretando a un personaje queer de Marvel, y dijo que salvará vidas:

"It's life-saving," @haazsleiman says of playing a gay character in Marvel's #Eternals, sharing his hope for young queer folk to see themselves represented. https://t.co/F6rov2HB1g pic.twitter.com/DMIhKPKzxw