El Juego del Calamar: autoridades escolares recomiendan que los niños no vean la serie por su violencia

Aunque ha pasado más de un mes desde el estreno de El juego del calamar - 100%, los alcances de la producción surcoreana todavía se observan en el mundo y algunos padres y autoridades escolares no están complacidos con las situación. De acuerdo con un nuevo reporte de The Guardian, escuelas de Reino Unido recomiendan que los niños no miren la serie debido a su alto contenido violento. Netflix jamás se imaginó la ola que su contenido generaría fuera de Corea del Sur.

A estas alturas ya muchos saben de qué trata El juego del calamar: cientos de personas son reclutadas para una serie de dinámicas mortales basadas en juegos infantiles de Corea del Sur; quienes fallan mueren y quienes sobreviven aspiran a ganar millones de wones que los ayudarán a superar a sus asfixiantes deudas. El éxito de Squid Game se percibió desde los primeros días y ahora niños de todos los países están imitando los juegos de la serie, pero algunos ya están alzando la voz sobre la situación.

El consejo escolar Central Bedfordshire, al sur del Reino Unido, envió emails a los padres de familia del distrito luego de descubrir a niños de seis años imitando los juegos de la serie coreana; los invita a no permitir que sus hijos miren El juego del calamar debido a su clasificación para mayores de 15 años y a la abundancia de escenas con violencia explícita. Puedes leer un fragmento del mensaje a continuación:

Recientemente, ha habido algunos informes preocupantes sobre niños y jóvenes que ‘juegan’ al Calamar mientras están en la escuela. Squid Game también se está viendo a través de otras plataformas como YouTube y TikTok, y dada la popularidad de los juegos en la serie, los desarrolladores han creado varios mini juegos basados en Squid Game en Roblox y otras plataformas. Recomendamos encarecidamente que los niños no vean Squid Game. La serie es bastante gráfica, con mucho contenido violento.

Tal vez los padres sean capaces de prohibir que sus hijos vean El juego del calamar en Netflix, sin embargo, en otras plataformas como YouTube o TikTok se puede encontrar mucho, mucho contenido de la serie que no escapa a la mirada de los más pequeños. Es aquí cuando el problema se desvía no a El juego del calamar, sino al uso que los niños le dan a los dispositivos móviles. “Luz roja, luz verde” ya se ha popularizado demasiado, tal vez es algo que no se puede contener a estas alturas.

Aunque los fans están ansiosos por una segunda temporada de El juego del calamar, lo cierto es que Netflix no ha dado señales respecto a su desarrollo. La primera fue todo un desafío para Dong-hyuk Hwang, su director y guionista, quien la escribió hace más de diez años pero sólo hasta 2019 fue notada por Netflix. Con semejante historia, la preparación de nuevos capítulos no suena a algo que vaya a estar listo pronto, con toda la presión que existe sobre los hombros del creador.

Netflix tiene que hacer un esfuerzo muy grande si quiere que una hipotética segunda temporada de El juego del calamar tenga el mismo impacto que la primera. La serie fue más barata que otros títulos importantes de la plataforma como Stranger Things y The Crown - 100%, pero le ha otorgado ganancias fuera de lo común, más grandes que las de muchas películas de Hollywood. El gigante rojo del streaming tan sólo está esperando a que las agua se calmen para lanzarse a la nueva aventura, tan sólo esperamos que no se arrojen a la explotación desmesurada que ya se ha visto en franquicias gastadas de la industria del entretenimiento.

