The Wire es nombrada la mejor serie del siglo XXI, por encima de Breaking Bad y Game of Thrones

La historia de la televisión es larga y ambiciosa, con incontables producciones que han marcado a generaciones enteras. El siglo XXI tiene varias producciones de sobrada calidad y BBC ha publicado una lista con las diez mejores, de acuerdo con una reciente encuesta realizada a más de 200 personas. Por supuesto que The Wire ha escalado hasta el puesto número uno, convirtiéndose en la mejor serie de los tiempos recientes, al menos así lo dicen los seleccionados del medio británico. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

The Wire, estrenada en 2002, fue creada por David Simon , periodista y escritor estadounidense que utilizó su experiencia para dar forma a un drama de corte policial que se desarrolla de manera intrincada y que se llevó los aplausos de todo el mundo por su ambiciosa propuesta y estructura. The Wire no obtuvo en su momento los premios que tal vez debió haber ganado, pero el tiempo le ha concedido un estatus de culto que ya se percibía desde las transmisiones.

La serie nos presenta las desventuras en el barrio de Baltimore, todo observado desde la lente policial y la de aquellos que se desenvuelven en el mundo del narcotráfico. BBC encuestó a 206 personas (100 mujeres, 104 hombres y dos no-binarios), todos ellos académicos, críticos o expertos en la industria del entretenimiento, quienes eligieron las diez mejores series del siglo XXI. De acuerdo con el reporte, al menos un cuarto del grupo eligió a The Wire como su favorita, colocándola encima de otras ambiciosas producciones como Breaking Bad - 100%, Mad Men - 89%, Fleabag - 100% y Game of Thrones - 59%.

El elenco de The Wire sufrió un duro golpe recientemente con la muerte de Michael Kenneth Williams, quien interpretó a Omar Little, uno de los personajes más entrañables de toda la serie. The Hollywood Reporter anunció el deceso del actor a los 54 años, falleciendo por una sobredosis en su apartamento de Brooklyn el pasado 6 de septiembre; aunque en un principio se tuvieron leves sospechas de asesinato, la posterior autopsia reveló que Williams murió por una cantidad mortal de cocaína y heroína. Convertido en un icono para la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos, Michael fue homenajeado por sus amigos y fans en días posteriores.

Otros destacados en el top 10 de las mejores series de la BCC en el siglo XXI son I May Destroy You - 100%, The Americans y The Office, pero conviene mencionar que esta última es la versión de Reino Unido. Lo anterior resulta curioso teniendo en cuenta la enorme popularidad que goza la versión estadounidense en plataformas como Netflix, Amazon Prime Video o HBO Max (las licencias son diferentes en cada país), pero los expertos encuestados por la BBC dieron su veredicto y sólo una es la mejor.

Por otro lado, sorprende que incluso con su terrible final de temporada, una huella muy negra en la historia de la televisión y una absoluta pesadilla para los fans que la siguieron por casi una década, Game of Thrones haya escalado hasta los primeros lugares de la lista. Los primeros años de Juego de Tronos fueron soberbios, gemas de la pantalla chica, sin embargo, el tiempo demostró que los showrunners no eran tan buenos creando su propia historia al momento de quedarse sin material literario. Por fortuna, House of the Dragon ya se encuentra en camino y esperamos que logre superar la decepción de su predecesora.

Puedes ver el top 10 de la BBC a continuación, ¿estás de acuerdo con las personas encuestadas?

1. The Wire

2. Mad Men

3. Breaking Bad

4. Fleabag

5. Game of Thrones

6. I May Destroy You

7. The Leftovers

8. The Americans

9. The Office

10. Succession

