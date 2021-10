Así es como Guillermo del Toro ayudó a Denis Villeneuve con Duna

Que Guillermo del Toro es un excelente director no se pone en duda, pero además de entregar fantásticos trabajos como El Laberinto del Fauno - 95% o El Espinazo del Diablo - 92%, el creador también busca ayudar a otros para alcanzar sus propias metas dentro de la industria del cine. Sí, es bien sabido que del Toro ha apoyado con dinero a varias organizaciones y grupos, pero también es uno de los nombres más respetados en Hollywood por lo accesible que es. Directores como Alfonso Cuarón, Ryan Gosling, J.A. Bayona son sólo algunos de los que públicamente han agradecido las enseñanzas del tapatío.



El más reciente es Denis Villeneuve, quien por fin estrenó Duna - 73% luego de años de esfuerzo e incertidumbre. Esta nueva adaptación de la obra de Frank Herbert pasó tuvo que superar muchos obstáculos para llegar a la pantalla grande. Desde el presupuesto hasta la complicada tarea de organizar un universo complejo, el director fue firme porque se trataba de un sueño hecho realidad para él. Incluso ahora que por fin llegó a salas comerciales se ha encontrado con otros problemas. Warner Bros. decidió estrenar la película en HBO Max al mismo tiempo que está en cines, y esto podría afectar gravemente su taquilla y, por lo tanto, la esperada secuela.

El director de Enemy - 75% y La Llegada - 94% peleó por meses para que Duna se estrenara de manera exclusiva en cines, pero Warner no quiere tomar riesgos con la pandemia. La buena noticia es que aquellos que ya tuvieron oportunidad de verla aseguran que la única forma de disfrutarla plenamente es en la sala oscura, así que eso ha inspirado a otros a comprar sus boletos y salir de casa. Para Villeneuve este es el mejor escenario y la única forma de cumplir su visión como la desarrolló en primer lugar.

Definitivamente, muchas inseguridades y dudas rodearon al proyecto, en especial porque Blade Runner 2049 - 88% fue una decepción en la taquilla mundial a pesar de recibir excelentes comentarios de la crítica especializada y de los fans de Blade Runner - 90%. Lograr un equilibrio perfecto entre las complejas necesidades casi filosóficas del texto y las necesidades propias de una película de acción no es tarea simple y es aquí donde entró la mágica mano de Guillermo del Toro, quien fue el primero en ver el corte final de Duna.

Durante una entrevista remota para varios medios mexicanos (vía Quién), Denis Villeneuve explicó que cuando ya tenía todo el material listo para le edición se dio cuenta que necesitaba la perspectiva de otro amante de la ciencia ficción y la fantasía, y acudió a su amigo Guillermo del Toro:

Necesitaba esa perspectiva, tenía que estar seguro de que las cosas que pensé realmente estaban ahí, que no sólo estaba proyectando lo que yo deseaba que estuviera en el filme; así que necesitaba alguien en quien confío, a quien le tengo una gran admiración y profundo respeto.

Guillermo del Toro fue el primero en ver Duna, y fue una experiencia bellísima ver la película con él. Me dio el fantástico asesoramiento que necesitaba para terminar la cinta, para ayudarme a terminar este corte y guiarme al final del túnel, por lo que estoy muy agradecido con su generosidad.

Villeneuve también confirma que ambos son muy cercanos y que del Toro se convirtió en un elemento indispensable por la confianza que le tiene también como creador. De hecho, después de ver el corte, ambos se fueron a cenar y siguieron charlando sobre la adaptación protagonizada por Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson y Zendaya, el universo de Dune, el futuro del proyecto y sus respectivos trabajos. Por supuesto, el director también reconoció la humildad de del Toro, pues no cualquiera se presenta con ánimo y objetividad para apreciar el trabajo de otra persona.

El corte que se estrenará mundialmente es el corte definitivo de Denis Villeneuve. Aunque sí tuvo que dejar algunas escenas en la sala de edición, él ya ha dicho en varias ocasiones que no se arrepiente de lo que trabajó en la postproducción y que no existe otra versión que la que el público apreciará. Durante el mes de diciembre sabremos si Warner Bros. se animará o no a dar luz verde a una secuela, cosa que es casi segura. Por lo pronto, el universo de Dune esté lejos de agotarse, pues se espera una serie spin-off para el próximo año que funcionará como precuela de esta entrega.

