Eternals: Se confirma participación de Harry Styles y se revela a quién interpreta

Eternals apenas tuvo su premiere y ya se han filtrado spoilers enormes de las escenas post-créditos, lo cual tiene locos a los fans en redes sociales. El detalle es que se ha confirmado la participación de Harry Styles, ex-miembro de la banda musical One Direction, y a quien muchos recordarán por su papel en Dunkerque - 92%, de Christopher Nolan.

Si están listos para leer spoilers, se los contaremos. De acuerdo con varios medios, Styles interpreta a Eros, que en los cómics es el menor de los hijos de A'Lars y Sui-San, y hermano de Thanos, villano al que después se enfrenta como aliado de Los Vengadores. En Twitter hay numerosas reacciones sobre la noticia, sobre todo destacando el hecho de que alguien como Styles pudiera ser hermano de Thanos, cuando son prácticamente opuestos, pero lo que no saben es que en los cómics ya era así.

Por otro lado, en el Universo Cinematográfico de Marvel al TItán Loco se le dio un origen diferente al de los cómics. En la franquicia de Marvel Studios Thanos proviene de un planeta llamado Titán, y es de una raza llamada titanes, la cual se autodestruyó por la sobrepoblación. No se ha confirmado hasta ahora que la versión del villano que vimos en Avengers: Infinity War - 79% y Avengers: Endgame - 95%, tenga alguna relación con los Eternos de la nueva película.

Tampoco podemos negar que exista alguna relación entre Eternals y Thanos, pero habrá que esperar para saberlo con certeza. Lo que se sabe de Eros, además de lo que se mencionó antes, es que era mujeriego y carismático. Esto podría cambiar en la adaptación cinematográfica para adecuarse a los tiempos progresistas, donde ya no es bien visto un hombre mujeriego.

Eternals es dirigida por Chloé Zhao, ganadora del Óscar a Mejor Película y Mejor Director por Nomadland - 100%. En el elenco tenemos a Angelina Jolie, Richard Madden, Kit Harington, Salma Hayek, Gemma Chan, Kumal Nanjiani, Barry Keoghan y Lauren Ridloff, entre otros. Su estreno está programado para el 4 de noviembre, y ayer por la noche tuvo su premiere. Las primeras reacciones de los críticos dicen que es épica y algunos la compararon con La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% y con Ben-Hur - 88%, mientras que otros dijeron que no parece una película de Marvel.

Eternals está basada en los cómics de Jack Kirby , aunque según declaraciones de la cineasta, tiene influencia del manga y de cintas como Revenant: El Renacido - 82%, de Alejandro González Iñárritu, Interestelar - 71%, de Christopher Nolan, y El Árbol de la Vida - 84%, de Terrence Malick. Sin duda parece que se trata de un filme muy especial y diferente, pero tendremos que esperar un par de semanas para comprobarlo con nuestros propios ojos.

2020 ha sido un gran año para los fanáticos de Marvel, comenzando con las series de Disney Plus como WandaVision - 95%, Falcon y el Soldado del Invierno - 97%, Loki - 96% y What If...? - 84%, y los dos largometrajes estrenados hasta ahora: Black Widow - 87% y Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos - 95%. Además de Eternals, tenemos pendiente la llegada de Spider-Man: Sin Camino A Casa, que según rumores, traerá de regreso los actores Tobey Maguire y Andrew Garfield para repetir sus papeles de Hombre Araña, gracias al multiverso.

El próximo año Marvel tenía programados varios estrenos: Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder y Black Panther: Wakanda Forever, pero fueron retrasados. No obstante, con las series de Disney Plus que también llegarán en 2021, los fans tendrán mucho material para conversar y tejer nuevas y locas teorías.

A continuación les dejamos algunas de las reacciones más graciosas que han aparecido acerca de Harry Styles como hermano de Thanos en Eternals:

📲 | Harry Styles es tendencia sobre #Eternals debido a que cada vez son mayores los rumores de que aparecerá en la película como Eros, hermano de Thanos. Según afirman algunos espectadores que vieron la premiere, Harry aparece en la escena de post-crédito. pic.twitter.com/NyQ8WMO0iS — Harry y Louis España (@HyLSpain) October 19, 2021

se acaba el se revela que

show del love harry será el

on tour hermano de

thanos pic.twitter.com/xcmNxrUAx6 — karen 🎃 (@speaknow_louis) October 19, 2021

PODES DEJARLA EN PAZ??? NO VEZ Q SE ENTERÓ QUE HARRY STYLES ESTARÁ EN MARVEL COMO HERMANO DE THANOS pic.twitter.com/gu1xeccRrc — tami lvs alu & sof || LOT🐇🌭 (@tamixshe24) October 19, 2021

POSIBLES SPOILERS #ETERNALS



diversas fuentes que vieron las ecenas post créditos asugran a ver visto a Star-Fox quien en los cómics es hermano de thanos y se lleva rumorando su aparición desde hace mucho tiempo, también dicen que sería interpretado por harry styles pic.twitter.com/E9Cx4k3wjC — Habib #Eternals (@MarvelEspanol) October 19, 2021

Parece que Harry Styles definitivamente se marcará un cameo como Eros el hermano de Thanos en Eternals. pic.twitter.com/9lioZXlKYE — Agente de Marvel‏ (@AgentedeMarvel_) October 19, 2021

Confirman que harry styles se une al UCM como Eros (el hermano de THANOS) y yo solo pienso en...#ProudOfHarry pic.twitter.com/XErkude39X — Richard Pabón (@RichardPabn1) October 19, 2021

que mejor que hacer del hermano de thanos que Harry pic.twitter.com/LL28gOSRYV — Nat ☀︎ lvv 🇦🇷🇦🇷 (@signofthebravex) October 19, 2021

Thanos / Su hermano 😐 pic.twitter.com/VJgcsKCce3 — Max Lord (@doctor_blue_box) October 19, 2021

Harry Styles al parecer va a aparecer a forma de cameo en #Eternals encarnando a Eros "Starfox" quien es hermano del Titán Loco Thanos. Bastante raro que quieran introducir a este personaje ahora pero puede que tenga mucho sentido si desarrollan bien a #Thena pic.twitter.com/7bDyrygtq0 — Jorge (@Jorge_Santos17) October 19, 2021

