Presidente de DC Comics refrenda su apoyo al nuevo Superman bisexual

Hace poco se dio a conocer que Jon Kent, hijo de Clark Kent / Superman y Lois Lane, saldría del clóset como bisexual, y se revelaría su relación con el reportero en el cómic Superman: Son of Kal-El; la noticia tuvo buena recepción entre varios sectores del fandom, aunque no faltaron las quejas, pero el actual Presidente de DC Entertainment, Jim Lee, dice que está muy orgulloso por esta “importante historia”.

De forma similar a como Clark fue seducido y cayó rendido ante la osada reportera Lois Lane, el novio de Jon, Jay Nakamura, es un reportero que no duda en arriesgar su vida para luchar por lo que cree que es correcto, como ayudar a refugiados. Estas fueron las palabras de Jim Lee en la más reciente edición del evento DC FanDome:

Esta es una historia que definitivamente no querrás perderte. Ya que la Tierra todavía necesita a un Superman para protegerla mientras Clark está luchando por la gente en otro mundo, Jon Kent, el hijo de Clark y Lois Lane, ha tomado el manto de Superman aquí en la Tierra, en Superman: Son of Kal-El, del escritor Tom Taylor y el artista Jon Timms. Este es un Superman más joven y diferente que está descubriendo cómo quiere luchar por el futuro y quién es él como persona. Es posible que ya hayas escuchado recientemente la noticia de que la relación de Jon Kent con el reportero Jay Nakamura se formalizará cuando Jon se declare bisexual en el número cinco de noviembre, y no podríamos estar más orgullosos de toda esta importante historia.

La inclusión del colectivo LGBTQ en historias de superhéroes no es algo completamente nuevo, desde hace tiempo existe, pero nunca se había tomado tan en serio como en la actualidad, y quizá debido a la atención mediática que se le da a cada nuevo personaje LGBTQ que se anuncia, algunos creen que es una ofensa para sus queridos cómics. No obstante, junto a las quejas tenemos a mucha gente que lo celebra como un paso en la dirección correcta.

No podemos dejar de destacar la importancia que han tenido las adaptaciones a cine y televisión para mantener vigentes y populares las historias de superhéroes. En los últimos diez años cuando menos, hemos visto un auge de los universos cinematográficos, empezando con el de Marvel Studios, que es la franquicia más taquillera de todos los tiempos. Pero el universo cinematográfico de DC, aunque empezó algunos años después, no se ha quedado atrás con éxitos grandiosos como Aquaman.

Desafortunadamente, la inclusión de los cómics todavía no se ha visto reflejada en las adaptaciones cinematográficas de Marvel y DC. En el caso del Universo Cinematográfico de Marvel, su único personaje que ha mencionado ser bisexual es Loki, en la serie homónima de Disney Plus. Próximamente en Eternals tendremos a una pareja gay, pero estamos hablando de una franquicia que comenzó en 2008. En cuanto a DC, su inclusión sólo ha sido decente en las series como Supergirl. ¿Tendremos algún día al Jon Kent bisexual en alguna película o en una serie? Por el momento ya hay una versión del personaje en la serie Superman & Lois, pero no hay información sobre si en la serie se abordará su bisexualidad.

Un universo cinematográfico que se les adelantó a los dos mencionados antes, es el de los X-Men de Fox, ahora extinto. En Deadpool 2 y en Los Nuevos Mutantes tuvimos parejas lésbicas, y si bien no se les dio tanta atención mediática, deben ser reconocidas por haber dado un paso que Marvel Studios y DC no se atrevieron a dar mucho antes, y tiene mucho sentido, pues los X-Men siempre representaron a los grupos marginados de la sociedad.