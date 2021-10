Adrien Brody rechazó un papel en El Señor de los Anillos y admite que se arrepiente

La trilogía de El señor de los anillos es una de las obras cumbres del séptimo arte y no hay nadie que pueda negarlo. Los actores que se involucraron a ella son recordados en gran medida por sus personajes de la Tierra Media y todos se sienten completamente afortunados de haber formado parte de la aventura; Adrien Brody hubiera querido ser uno de ellos. A través de una nueva entrevista con The Hollywood Reporter, la estrella de El Pianista - 96% confiesa que rechazó participar en las cintas de Peter Jackson y que ahora lo lamenta bastante.



No te pierdas: El Señor de los Anillos: serie de Amazon tendría batallas tan grandes como en las películas



La famosa Guerra del Anillo escrita por J.R.R. Tolkien en su novela de fantasía épica fue trasladada por Jackson a la pantalla grande, obteniendo numerosos premios en todo el mundo y pasando a la historia por entregar el más espectacular viaje de su género. El director se acercó a Brody para ofrecerle un papel, sin embargo, el actor admite no haber comprendido la obra, por lo que la rechazó. Más de veinte años después, Adrien tiene pensamientos encontrados sobre su decisión.







Yo, de alguna manera, no lo entendí. No sé para qué papel habría sido adecuado, pero era un personaje parecido a un hobbit. Buscaba algo más. Recuerdo haber ido a ver El señor de los anillos al cine con una ex novia. Y ella se volvió hacia mí y me dijo: ‘¡¿Rechazaste El Señor de los Anillos ?!’ Recuerdo haberme sentido muy estúpido. Pero no creo que hubiera conseguido el papel de Jack en [King Kong] de Peter.

Te invitamos a leer: Se confirma que la serie de El Señor de los Anillos tendrá hobbits de color



Pero Adrien no se quedó con las ganas de trabajar con Peter Jackson y un par de años después lo vimos protagonizar King Kong (2005) - 84%, agradeciendo haber tenido la oportunidad de participar en una producción tan grande que todavía es recordada en el tiempo presente (aunque no tanto como Lord of the Rings, en definitiva): “Tuvimos un estreno en el Times Square. El alcalde estuvo allí y nos presentó la ciudad. Fue algo grande. Mi rostro quedó inmortalizado en una taza de refresco de McDonald 's. ¿Cuándo le pasa eso a alguien?”







El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo - 91% cumple dos décadas este 2021, y aunque Cinépolis ya ofreció exhibiciones especiales de la trilogía, tal vez para finales de año nos sorprendan otros eventos relacionados con las películas. Al día de hoy no existe aventura de fantasía que haya podido superar a la de Frodo en pantalla grande, algunos opinan que jamás llegará, pero sólo el tiempo nos dará nuevos candidatos; Game of Thrones - 59% falló la prueba, pero existen muchas otras sagas literarias en el género dignas de adaptación.



Por otro lado, el 2 de septiembre de 2022 se estrena la serie de El señor de los anillos desarrollada por Amazon Studios, una superproducción más cara que Juego de Tronos que aspira a ser tan grandiosa como las películas de Jackson, ¿será capaz de hacerlo? Algunos tienen plena confianza en el mañana, otros están aterrados de que la empresa arruine el legado de Tolkien, no hay certeza de nada. La primera imagen oficial se lanzó a principios de agosto y enloqueció a las redes sociales con una maravillosa muestra de Tirion, la magnífica ciudad élfica de Valinor que tiene como fondo los Dos Árboles creados por Yavanna. El material también nos muestra lo que parece ser una figura élfica cuya identidad podría ser la de Finrod Felagund, el alto rey que hizo el primer contacto con los hombres en Beleriand. Esta serie tiene los ojos del mundo encima y los fans de Tolkien esperan que se convierta en lo mejor de la televisión el año próximo.



También puede interesarte: El señor de los anillos: Elijah Wood asegura que un orco estuvo basado en Harvey Weinstein









Te invitamos a leer: Se confirma que la serie de El Señor de los Anillos tendrá hobbits de color







También puede interesarte: El señor de los anillos: Elijah Wood asegura que un orco estuvo basado en Harvey Weinstein