La tercera temporada de Mindhunter podría ser una realidad si los fans presionan a Netflix

Mindhunter - 100% es una de las series más exitosas y queridas de Netflix. Los amantes del true crime encuentran aquí justo lo que buscan con una historia basada en hechos y personajes reales que nos ayudan a entender la mente de los asesinos seriales. Para aquellos que el tema no les atrae de manera particular, el trabajo y visión de David Fincher es suficiente para echarle un vistazo. El elenco, encabezado por Jonathan Groff, Holt McCallany y Anna Torv, se desempeña de manera excelente y no queda opacado por las apariciones de los ya famosos asesinos, quienes además están caracterizados impecablemente.

Por supuesto, la serie no es fácil de hacer. Además de todo el trasfondo psicológico y los altos costos de producción, necesarios para recrear la época, la labor misma de enfocarse en las motivaciones y personalidades de los asesinos seriales afectaba a los que formaban parte de la serie. Por otro lado, Mindhunter no fue un éxito en su estreno, lo que suele ser indispensable para las plataformas de streaming. En realidad, la primera temporada se estrenó de manera sutil y los fanáticos fueron creciendo gracias a las recomendaciones a lo largo de semanas y hasta años. La segunda temporada se retrasó bastante y pasó por algo similar, lo cual dejó la tercera temporada en el aire.

Técnicamente Netflix no ha cancelado Mindhunter, pero todo depende de David Fincher, quien en más de una ocasión ha aclarado que le encanta el proyecto, pero que ocupa mucho de su tiempo. El director tiene un contrato con la plataforma para entregar cierta cantidad de películas y series en los próximos años, y para poder avanzar tuvo que abandonar este programa…al menos por ahora. Lo cierto es que los fans van en aumento y los propios actores reconocen que volverían sin pensarlo dos veces a pesar de que los liberaron de sus respectivos contratos.

Hace unos días Netflix anunció Voir, una nueva serie de Fincher, pero todos esperaban que fuera la confirmación de una tercera temporada de Mindhunter, al grado que la noticia se enfocaba en la decepción de los seguidores y no en los detalles del nuevo programa. ¿Qué se tiene que hacer para tener más episodios de esta amada serie? Según Asif Kapadia, director de varios episodios de Mindhunter, lo que se requiere es la presión e insistencia de los fans:

