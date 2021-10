No soy un monstruo: Chucky defiende derechos trans en nueva serie

Chucky es uno de los personajes más emblemáticos del mundo del slasher; un asesino en serie que gracias a un conjuro revive dentro de un tierno muñeco y constantemente busca niños para poseer sus cuerpos y volver a ser un humano. Aunque su objetivo nunca logra cumplirse, trae arrastrando a cientos de víctimas que pasan por su camino. Con el tiempo Charles Lee Ray, nombre real del asesino, se da cuenta que estar en el cuerpo de un juguete tiene sus ventajas, y lo aprovecha.

Sin duda, de niños todos pensamos al menos una vez en lo divertido que sería que nuestros juguetes cobraran vida para poder jugar, pero este muñeco en particular cambia esa perspectiva. Desde la primera película lanzada en 1988, Chucky, el Muñeco Diabólico - 67% de Tom Holland – no ese Tom –, marcó una pauta importante en el cine de terror, y ha quedado claro que no tiene fecha de caducidad, pues con el paso de los años sigue siendo un éxito en la temporada de Halloween.

La cinta contó con varias secuelas, llegando hasta el año 2017 con Cult of Chucky - 81% de Don Mancini que fue casi tan bien recibida como la primera. En 2019 se hizo un reboot (El Muñeco Diabólico - 79%) con la intención de intentar renovar al personaje, pero a pesar de contar con críticas más o menos buenas, la respuesta de la audiencia dejó claro que los clásicos nunca mueren y es mejor respetarlos. Por eso, regresaron al original ahora en formato de serie.

La semana pasada Chucky - 100% tuvo su estreno oficial a través del canal Syfy y la plataforma Hulu, y se espera que pronto llegue a Star Plus, pero los primeros episodios han sido muy bien recibidos y entre los comentarios ha destacado que es la prueba clara de que dentro de su simpleza es en donde radica lo entretenido, y ha sido alabada como una de las mejores series de terror que se han hecho. Durante este fin de semana el programa se volvió tema de conversación por una particular escena en donde el muñeco tiene una conversación con el protagonista.

En dicha escena el muñeco está sentado frente a Jake (Zachary Arthur) y comienzan a hablar sobre lo que significa ser trans. Chucky comparte una frase que resulta peculiar, pues dice “No soy un monstruo”, y aunque sabemos que sí lo es, él se refiere a que no está para juzgar la identidad de los otros. Es entonces cuando recuerda a Glen (o Glenda), de El Hijo de Chucky estrenada en 2004. Recordemos que éste, su hijo, tiene un conflicto de identidad y en algún momento se viste y maquilla como su madre.

Imagínate que Chuky es mejor persona que una TERF. pic.twitter.com/qMR8AAp05q — ཧཐསཪཐསཞ (@herrozzy) October 17, 2021

Como era de esperarse, este momento se volvió algo épico; por un lado, porque, como surgieron varios comentarios, el asesino resulta ser mejor persona que una TERF (término que se utiliza para referirse a las feministas radicales que excluyen a las personas transgénero). Incluso, entre los comentarios ha destacado que esta es una mejor representación LGBT+ que lo que se hizo en Loki - 96%, en donde el personaje confirma que es bisexual.

Por otro lado, para muchos resultó emocionante la referencia a aquella cinta, confirmando además que el hijo de Chucky sí es un personaje canónico. El primer episodio de la serie, destacó justo por todas las referencias que hubo hacia las primeras películas. A continuación, puedes ver la conversación que generó el hecho de que el muñeco diabólico recordara a su hijo Queer.

SPOILERS CHUCKY E2 // [SE] CONFIRMA A GLENNDA COMO GÉNERO FLUIDO. QUÉ MOMENTO PARA ESTAR VIVO.

CHUCKY E2 SPOILERS //



GLENNDA CONFIRMED GENDERFLUID WHAT A TIME TO BE ALIVE pic.twitter.com/ifX7LuuwDZ — ًjaviween (@MLMPHOBE) October 16, 2021

Chucky hablando sobre su hijo queer.

chucky talking about his queer kid pic.twitter.com/g3RgqO2brG — chucky out of context (@chuckyoutcontx) October 17, 2021

Ese momento en el que Chucky tiene una mejor representación del género fluido que Loki.

that moment when chucky has better genderfluid representation than loki pic.twitter.com/0k71NykQLV — andy 🎃🦆 (@fruitymael) October 17, 2021

¡La diversidad gana! El juguete infantil homicida respeta tu identidad de género.

Diversity Win! The homicidal children's toy respects your gender identity — R🦌botTart: Definitely not a reindeer in disguise (@PopitTart_) October 17, 2021

El hecho de que obtendré una mejor representación del género fluido en Chucky que en Loki es muy gracioso para mí.

the fact that i'll get better genderfluid representation in chucky than in loki is hilarious to me https://t.co/diHU9CBmZ1 — rainy ⛈️ (@queerthor) October 17, 2021

Chucky es mejor que el 90% de los padres de allá afuera.

chucky being better than 90% of parents out there 😭 https://t.co/oWe9CIW8sS — 💫🎀 💒 🎀💫 @ SORAAAAAAAAAAA (@princessxemnas) October 17, 2021

Chucky está haciendo más por la comunidad lgbt que Loki.

Chucky is doing more for the lgbt community than Loki did https://t.co/2ifN9QsjYY — lee🎃 (@_seagiri) October 17, 2021

Dispuesto a superar el miedo de mi infancia a Chucky basado sólo en esta escena, amamos a un aliado lgbtq.

// chucky spoilers

-

-

-

-

willing to get over my childhood fear of chucky based off of this scene alone we love an lgbtq ally pic.twitter.com/n3tZYlWZe2 — lia got a rock 🪨 ✿ bsc spoilers! (@joshcastilles) October 16, 2021

Chucky hablando de los derechos de los homosexuales puede ser algo tan personal.