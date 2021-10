The Munsters: Rob Zombie presenta la primera imagen del elenco

Rob Zombie es uno de los directores de terror más famoso del mundo, pero también es uno de los que más divide al público y a la crítica especializada. Sus leales seguidores siempre esperan con ansias sus nuevas películas, pero el resto de los fans del género no saben muy bien qué sentir por sus propuestas. Halloween: El Inicio - 25% fue bien recibido por ser un reboot decente en un tiempo en el que eso era extraño, pero Halloween II (H2) - 19% terminó por estancar una vez más las buenas opiniones que se tenían del creador y guionista.

Zombie pertenece al grupo Splat Pack, que nombra así a una nueva generación de directores de terror que regresaron los aspectos más sangrientos y escatológicos del género. Entre ellos también se encuentran Eli Roth, James Wan, Leigh Whannell y Alexandre Aja, entre otros. A lo largo de los años, todos estos directores han encontrado una voz particular y un estilo que los caracteriza y algunos hasta han extendido su creatividad a otros géneros como Roth hizo con La Casa con un Reloj en sus Paredes - 67% o Wan con Aquaman - 73%.

El director de Violencia Diabólica - 53% ha preferido mantenerse en su línea para explotarla mejor, y aunque no siempre recibe buenas opiniones de los especialistas, siempre cuenta con apoyo para sus producciones. Un nuevo remake podría demostrar las verdaderas capacidades de Zombie. Hace tiempo se confirmó que él sería el encargado de desarrollar una nueva versión de la famosa serie The Munsters. De hecho, Zombie luchó por ser él el elegido pues es fanático del programa desde que era niño y en parte sirvió como inspiración para su carrera.

El proyecto ha logrado mantenerse en secreto, pero ahora por fin tenemos un pequeño adelanto de cómo lucirá el elenco en sus respectivos papeles, y parece que el director respetó lo clásico. Rob Zombie publicó en su cuenta oficial de Instagram la primera imagen de este remake:

Ya que Halloween se acerca rápidamente pensé que era el momento perfecto para ¡CONOCER A LOS MUNSTERS! Directamente desde el set en la buena Hungría, les presento a Herman, Lily, y El Conde sentados frente a la recién terminada 1313 de Mockingbird Lane.

Como ya es tradición, Sheri Moon Zombie, esposa de Rob, protagonizará la cinta dando vida a Lily Munster. Jeff Daniel Phillips y Daniel Roebuck, quienes también son frecuentes colaboradores de Zombie, interpretarán a Herman y El Conde, respectivamente. El Conde parece una actualización del abuelo, quien originalmente representaba al famoso Conde Drácula. Por desgracia, esta primera imagen no nos presenta a los personajes en acción así que todavía tendremos que esperar un tiempo para conocer más de esta particular visión que tendrá una clasificación para adultos, a diferencia del programa familiar de los sesenta.

The Munsters era un sitcom que contaba la historia de esta peculiar familia que decidía mudarse a un suburbio en Estados Unidos. La comedia buscaba darle la vuelta al cliché de la familia norteamericana tradicional, usándola para burlarse, pero también para impulsar temas importantes de la serie. En su momento, el programa fue muy bien recibido por el público, aunque unos años después tuvo una caída importante en rating que provocó su fin en 1966. Sin embargo, gracias a las constantes repeticiones y especiales en televisión, The Munsters siguió siendo exitosa por muchos años, hasta convertirse en un título de culto.

Muchos han tratado de hacer un remake/reboot de la serie, pero no siempre se ha logrado con éxito. En 2012, Bryan Fuller , creador de Hannibal y Pushing Daisies tenía una propuesta muy interesante para revivir The Munsters que llamó Mockingbird Lane, que es donde vive la familia. Por desgracia, el piloto presentaba un tono más oscuro de lo que esperaba NBC y el proyecto se canceló de manera definitiva. Seth Meyers también intentó revivir a estos personajes, pero no logró avanzar mucho.

Rob Zombie nos tiene acostumbrados a las historias de asesinos campesinos y familias perversas e incestuosas, así que muchos temen que estos elementos formen parte de su visión para The Munsters; sin embargo, el director es un fanático de la serie original, así que tal vez él mismo prefiera respetar los aspectos más importantes de la historia, pero con un toque más sangriento. No se sabe, por ejemplo, si la cinta será una comedia o si olvidará este género para enfocarse en el terror que él ya sabe manejar. The Munsters se estrenará en cines y en Peacock en otoño del 2022.

