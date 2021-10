Stephen King compara sus novelas con El juego del calamar

La popularidad de El juego del calamar - 100% es tan grande que incluso ya fue vista por Stephen King , el multipremiado escritor detrás de muchas de las novelas de terror y suspenso más exitosas de todos los tiempos. Mediante su perfil en Twitter, Stephen comparte con sus fans la experiencia de ver Squid Game, haciendo comparación de su temática con algunos de sus libros. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

No te pierdas: El juego del calamar le haría ganar a Netflix casi US $900 millones

King saltó a la fama mundial desde la juventud gracias a sus libros de suspenso y terror. Creador de títulos como Carrie, El Misterio de Salem's Lot, El Resplandor, Cujo, la saga de la Torre Oscura, Cementerio de Animales, Eso, Misery, entre muchos, muchos otros, se ha ganado un lugar muy especial en el corazones de los consumidores voraces de ficción, sin olvidarnos de todas las adaptaciones cinematográficas que han inspirado su obra y que lo han enriquecido hasta límites insospechados.

El escritor estadounidense también es conocido por sus recomendaciones de Netflix, plataforma que utiliza muy a menudo para estar al pendiente de las series y películas de moda. King ya vio El juego del Calamar, por lo que colocó en Twitter algunas palabras en las que compara la temática “deadly game” con algunos de sus libros. La producción surcoreana no innova en cuanto a las dinámicas de gente participando en juegos mortales, pero al menos lo hace de una manera que se siente fresca para el resto del mundo.

Palabras de sabiduría de El juego del calamar: ‘Cierra la boca y agarra un huevo.’

Te invitamos a leer: El Juego del Calamar spoileó las muertes de sus protagonistas desde los primeros capítulos

Words of wisdom from SQUID GAME: "Shut your mouth and grab an egg." — Stephen King (@StephenKing) October 15, 2021

A través de la red social, uno de sus fans le preguntó: “Mientras mirabas el programa me pregunté... ¿se te hizo parecida a Running Man?” El escritor respondió comparando la serie con dos de su novelas:

Sí. Running Man y The Long Walk.

Yes. RUNNING MAN and THE LONG WALK. https://t.co/0Etah100pP — Stephen King (@StephenKing) October 15, 2021

Tanto The Running Man como The Long Walk incluyen juegos mortales, por lo que fue inevitable para Stephen King no comparar la serie con sus libros. El alcance de El juego del calamar es tan grande que incluso ya fue vista por el maestro del terror, algo que debe tener muy satisfecho a Hwang Dong-hyuk, su guionista y director. La serie tuvo un costo de producción paupérrimo en comparación con series como The Crown - 100% o Stranger Things, sin embargo, los alcances han sido grandiosos y Netflix está muy complacida.

Para escribir buenas historias hay que beber muchas de ellas y tal parece que Stephen King lo hace casi a diario. Muy de vez en cuando, el escritor utiliza sus redes sociales para recomendar series y películas que llaman su atención, invitando a sus seguidores a dar el brinco hacia nuevas ficciones que sobresalgan en el inmenso catálogo que el día de hoy nos bombardea. Con sus recientes tuits, el estadounidense no sólo recomienda El juego del calamar, también le da un boost a las ventas de sus libros mencionados. Ya veremos sí la intención logra tener efecto.

Mientras tanto, El juego del calamar sigue reuniendo números de locura en todo el mundo. La serie se hizo #1 en 94 países, superando la popularidad de Sex Education y La Casa de Papel - 64%. Netflix no ha autorizado la segunda temporada pero no son pocos los fans que quieren verla realizada. Cuando un éxito llega a la plataforma, el gigante rojo del streaming hace todo lo posible por exprimir cada uno de sus beneficios, explotar la idea hasta las últimas consecuencias y convertirlo en fenómeno global; Squid Game ya lo es con tan sólo una temporada. Ya veremos que no dice el futuro.

También puede interesarte: El Juego del Calamar fue baratísima comparada con series como The Crown o Stranger Things