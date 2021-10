The Batman: Matt Reeves asegura que la química entre Robert Pattinson y Zoë Kravitz es "mágica y especial"

El día de ayer se celebró la esperada DC FanDome, evento dedicado a fans en el que se muestran avance de proyectos para cine y televisión. Uno de los productos estrella es The Batman , la nueva cinta del Caballero Oscuro que impactó a todos con su segundo tráiler oficial. Durante su presentación, Matt Reeves habló sobre la química entre Batman y Gatúbela, declarando que la química entre Robert Pattinson y Zoë Kravitz es algo realmente espectacular. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

La edición de 2020 de DC FanDome nos regaló el primer teaser tráiler de The Batman, sin embargo, la pandemia de coronavirus generó serios retrasos en la fecha de estreno. Este 2021 también tenemos nuevo material de la película y podemos decir que genial, un acercamiento al héroe de Ciudad Gótica que tal vez nunca hemos visto en pantalla grande. Pattinson y Kravitz interpretan a los personajes estelares, actores que desde el inicio se ganaron la admiración de Matt Reeves por el buen trabajo hecho frente a la cámara. Aquí las palabras del cineasta respecto a la química de la pareja (vía Comicbook).

Hay algo muy especial y mágico en la forma en que [Pattinson y Kravitz] se enfrentaron desde el principio. Entonces lo supe de inmediato: 'Bueno, hay una estética realmente elegante'. Sé que ustedes son amigos. Hubo una gran química desde el principio, sentí que había una conexión que naturalmente tenían. Y siento que cuando estábamos filmando, obviamente eso se vio cada vez más.

Todo el mundo sabe que Catwoman se ha desarrollado en cómics, series de televisión y películas como el principal interés romántico de Batman, incluso llegando al altar. La nueva película de Matt nos devuelve esa relación y las imágenes del segundo tráiler la muestran como algo realmente intenso. Por supuesto que ambos personajes tendrán muchos obstáculos que superar ante cualquier deseo de formalización, e incluso esa posibilidad resulta lejana teniendo en cuenta el mundo hostil en el que viven y los papeles que representan en ciudad Gótica.

Aunque tenemos muchas, muchas películas de Batman, las nuevas encarnaciones siempre resultan ser un éxito. La historia del heredero traumatizado por la muerte de sus padres y convertido en un héroe complejo es capaz de encantar a los espectadores una y otra vez sin importar los años que pasen. Tenemos la certeza de que The Batman será el éxito que la Warner Bros. está esperando, ¿podrá convertirse en uno de los títulos más exitosos de 2022?

El año que viene destaca por ser uno cargado con películas de superhéroes. Además de The Batman el 4 de marzo, también tendremos Doctor Strange in the Multiverse of Madness (25 de marzo), Thor: Love and Thunder (6 de mayo), The Flash (4 de noviembre) y Aquaman and the Lost Kingdom (16 de diciembre). Vuelve la longeva competencia de Marvel Studios y Warner Bros. para ver quien logra la taquilla más exitosa con sus películas; está claro que The Batman es un título fuerte y tiene enormes posibilidades de superar la barrera de los mil millones de dólares.

Por el momento no se ha revelado una sinopsis oficial de The Batman pero ya podemos imaginarlo gracias a los avances de DC FanDome. Bruce Wayne, bajo su identidad secreta del héroe nocturno, hará frente al Pingüino y el Acertijo, longevos enemigos del personaje que ya hemos visto en cintas previas. ¿Matt Reeves será capaz de ofrecer un acercamiento fresco a la historia del superhéroe y asegurar algunas secuelas para los fans? Lo descubriremos cuando llegue a salas de cine el año entrante. Crucemos los dedos.

