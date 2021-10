Fans vuelven tendencia #RestoreTheSnyderVerse durante la DC FanDome

La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% se ha convertido en todo un fenómeno que va mucho más allá de ser sólo una película de superhéroes, pues ha generado movimientos importantes entre los fans de Zack Snyder que incluso lograron que una compañía tan poderosa como Warner Bros. los escuchara y les diera lo que estuvieron exigiendo a lo largo de cuatro años. Dar largas ha sido de algún modo favorable para la empresa, pues se hace tendencia y genera más vistas en las producciones dirigidas por el mismo cineasta.

La actual relación entre Snyder y Warner aún no es del todo clara; si bien los ejecutivos aseguraron que ya no habría más películas del director y que su famoso SnyderVerse ya no tendría continuidad, el apellido de los Snyder sigue siendo parte importante para otras producciones, eso sin dejar de lado que es difícil olvidarse por completo de todo lo que planteó desde Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% hasta La Liga de la Justicia.

Quizá él ya no esté sentado en la silla de director, pero no se puede ignorar lo que aportó para Mujer Maravilla, Aquaman o Flash, quienes aún tienen mucho qué contar con sus próximas cintas en solitario. Además, en los últimos meses han sucedido cosas que hacen pensar a los fans que aún hay esperanza. Después de que Ben Affleck tuvo que abandonar la producción de The Batman , en donde además de protagonista sería director, y que supuestamente ya se había despedido del personaje, finalmente volvió.

Es un hecho que en The Flash, de Andy Muschietti, lo volveremos a ver en los zapatos de Bruce Wayne y no sólo eso, pues también se encontrará con Michael Keaton, uno de los actores que ha usado la popular máscara del Caballero de la Noche. Además, recientemente los directores de Batgirl aseguraron que el Hombre Murciélago será parte de su historia, y a pesar de que no han confirmado quién será, ya han dado algunos indicios de que podría tratarse del mismo Affleck.

Cuando al fin fue lanzado el SnyderCut, la respuesta de la audiencia fue tal que resurgió el movimiento para recuperar el universo planteado por el director, que además dejó muchas cosas pendientes y eso lo demostró dando a conocer los planes que tenía para otras dos entregas de Liga de la Justicia - 41%. Y después de varios meses, cuando apenas comenzaba a enfriarse el movimiento llega el DC FanDome 2021, en donde la compañía muestra avances de sus próximas producciones ya sea cinematográficas, televisivas o impresas.

Este se convirtió en el lugar y momento adecuados para hacer resurgir el ya famoso #RestoreTheSnyderverse volviéndose ya tendencia en las redes sociales a nivel mundial. Cabe mencionar que avances como el de Black Adam han elevado las expectativas, pues recordemos que Dwayne Johnson estaba dispuesto a luchar por recuperar el SnyderVerse para que su personaje formara parte de ello, aunque aún no hay señales suficientes de que Henry Cavill vuelva a usar el traje de Superman, que es específicamente a quien La Roca quería.

A continuación, puedes ver la conversación que se ha generado en Twitter. ¿Será que lo volverán a lograr? Todo es posible.

Tell me you don’t wanna see this scene in Justice League 2 #RestoreTheSnyderVerse pic.twitter.com/huZ3M5fvOP — Durjoy⚔️SnyderVerse⚔️ ‌‌🇧🇩#ReleaseTheAyerCut (@Durjoy_Bm) October 16, 2021

We want more Epic grounded mature storytelling #RestoreTheSnyderVerse pic.twitter.com/DL1WhJK8hU — Mr.Sathya 🕉️ Snyder Cultist since 7👦🏼 (@SathyaVithanala) October 16, 2021

Cuando veas el hashtag #RestoreTheSnyderVerse hoy, recuerda que esto es lo que significa.

When you see the #RestoreTheSnyderVerse hashtag today, remember that this is what it means. https://t.co/1gcU7KjozE — Walt (@Uber_Kryptonian) October 16, 2021

No tengo tiempo para estar aquí hoy, lamentablemente, pero #RestoreTheSnyderVerse ZSJL fue un éxito y fue apreciado y consumido a nivel mundial. Aquí se puede ganar dinero. Dejen que Zack Snyder termine su arco de JL.

Have no time to be here today unfortunately but #RestoreTheSnyderVerse ✨ ZSJL was a hit & was globally appreciated and consumed. There is money to be made here. Let Zack Snyder finish his JL arc ✨ pic.twitter.com/jGgVxph385 — Ana Cardoso (@anamicard) October 16, 2021

Dudo que Zack regrese a DC pronto. Parece imposible saber cuál es la actitud de WB hacia Zack en este momento, pero ZSJL fue un fenómeno global por una razón. La narrativa de que no hay suficiente hambre por su versión de DC debe morir ya. #RestoreTheSnyderVerse

I doubt Zack will come back to DC anytime soon tbh. Seems impossible knowing how WB's attitude towards Zack is at this point but ZSJL was a global phenomenon for a reason. The narrative that there isn't enough hunger for his take on DC needs to die already. #RestoreTheSnyderVerse pic.twitter.com/GQTkP9gY4y — PiScEs27 AKA: Gandalf's Apprentice (@Josh2Gud4U) October 16, 2021

WHOA!!! A GREEN LANTERN EXCLUSIVE from Zack Snyder's Justice League 💚#RestoreTheSnyderVerse pic.twitter.com/HZvOTF6eS4 — 𝐆𝐞𝐫𝐚𝐥𝐭 𝐨𝐟 𝐒𝐧𝐲𝐝𝐞𝐫𝐕𝐞𝐫𝐬𝐞 (@Itssan17) October 16, 2021

