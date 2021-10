Black Adam: Primer vistazo del traje de Dwayne Johnson en el set

Antes de que inicie el esperado evento DC FanDome, Dwayne Johnson nos ofrece un primer vistazo a su traje de Black Adam, antihéroe al que dará vida en la película del mismo nombre que se estrena en 2022. Este proyecto lleva años en desarrollo, y ahora por fin es una realidad; en DC FanDome del año pasado se liberó un teaser con ilustraciones, pero ahora tendremos un verdadero avance.

También te puede interesar: Black Adam: Productor sabe que los fans quieren ver al personaje luchar contra el Superman de Henry Cavill

Además de un teaser de lo que veremos en DC FanDome, tenemos dos imágenes que muestran a Johnson con el traje de Black Adam muy fiel al de los cómics. El personaje fue creado por Otto Binder y C.C. Beck y comenzó como enemigo de Capitán Marvel (Shazam) en un número de Familia Marvel, bajo la editorial Fawcett Comics, pero años después fue traído de vuelta por DC Comics cuando la compañía adquirió Fawcett, y Black Adam regresó como un villano y en ocasiones antihéroe.

Dwayne Johnson ha presumido una y otra vez que su personaje será muy poderoso, y los rumores dicen que quiere verlo enfrentándose a Superman, pero si alguien tenía duda de cuánta seguridad tiene el actor sobre esto, pueden confirmarlo con sus palabras en el video que publicó en Instagram y que pueden ver abajo del siguiente tuit:

Parece que o Forsetes e o Sath gostam bastante do Homem de Ferro A photo posted by Level Up (@levelup) on Jun 30, 2015 at 7:39am PDT

También lee: Black Adam: Pierce Brosnan asegura que admira mucho la forma de trabajar de Dwayne Johnson

“La jerarquía en el universo de DC, está a punto de cambiar”, es lo que dice Johnson, pero ¿realmente hay un universo cinematográfico? Actualmente parece como si cada nuevo proyecto ocurriera en su mundo propio, ignorando todo lo hecho anteriormente. Sin embargo, el director James Gunn dijo en una entrevista que Warner Bros. está tratando de reunificar la franquicia.

Además de Black Adam, está en desarrollo Shazam! Fury of the Gods, y los fans tienen la esperanza de que algún día el antihéroe de Dwayne Johnson se enfrente con el superhéroe de Zachary Levi, tal como ocurre en los cómics. Si este breve avance de Black Adam no les pareció suficiente, sólo hay que esperar un poco más para que la DC FanDome nos sorprenda con sus teasers y revelaciones.

A pesar de que las primeras películas del universo cinematográfico de DC dividieron al público, la nueva etapa iniciada con Aquaman - 73% ha demostrado ser mucho más complaciente con las masas. Al final la taquilla es muy importante, y Aquaman logró convertirse en la cinta más taquillera de la historia de DC, superando el récord impuesto por El Caballero de la Noche Asciende - 87%. No obstante, Warner Bros. también quería que sus películas de superhéroes fueran reconocidas por la crítica. Debido a las numerosas reseñas negativas de Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%, fue para ellos un alivio que filmes como ¡Shazam! - 88% y Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn - 75% tuvieran una mejor recepción, incluso si en taquilla no fueron los mayores éxitos.

No te vayas sin leer: Dwayne Johnson declara que ama México y la lucha libre

La prueba de que ven futuro a la franquicia está en el hecho de que aprobaron una serie de Black Canary, spin-off de Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn, y no han dado ningún anuncio importante sobre el regreso de personajes como Batman de Ben Affleck y Superman de Henry Cavill, los cuales, hasta ahora, son las versiones oficiales del DCEU. Se dice que The Flash será un reboot para la franquicia, pero hasta el momento sólo se trata de un rumor, y no sabemos realmente lo que vaya a implicar.

Los fans de DC tienen muchas razones para estar felices, sobre todo los que disfrutan de cada nueva entrega sin prejuicios, pues los fanáticos de Zack Snyder y su frustrado Universo cinematográfico continúan pidiendo en redes sociales que éste sea restaurado, el hashtag #RestoreTheSnyderVerse se ha vuelto tendencia en varias ocasiones, pero Warner guarda silencio.