The Flash: la productora Barbara Muschietti sugiere que Henry Cavill aparecerá como Superman

Mañana es el gran evento de DC Comics, inaugurado el año pasado, y dedicado a las producciones de la compañía. En esta nueva edición tendremos noticias de Black Adam, The Batman , y The Flash, entre otras, pero antes de que tenga lugar la DC FanDome, los fanáticos están especulando sobre una gran revelación de la película: que Henry Cavill (Inmortales - 36%, Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%, Enola Holmes - 95%) podría aparecer como Superman.

Desde su última actuación en el DC Extended Universe (DCEU), en Liga de la Justicia - 41%, Cavill no ha vuelto a aparecer en ninguna película de la franquicia; en ¡Shazam! - 88% usaron a un doble para el cameo de Superman, y no hay ningún proyecto confirmado donde Superman vaya a estar. No obstante, los que disfrutaron de su versión del personaje, están ansiosos por tenerlo de vuelta, y un fan cree que la productora de The Flash, Barbara Muschietti, lo confirmó.

No hay que cantar victoria, pero en Instagram la productora escribió “todavía en proceso, casi terminada. Por favor, chequen nuestra pequeña sorpresa [de la película de Flash] en la DC FanDome el sábado 16 de octubre”, y uno de sus seguidores escribió “estoy realmente emocionado por el filme. Todavía rezo para un cameo de Henry Cavill como Superman”.

En el siguiente tuit pueden ver que Muschietti le dio like al comentario. ¿Coincidencia? Podría ser, aunque los likes no suelen ser acciones realizadas sin pensar:

Hace poco compartimos también el rumor de que tendremos en The Flash al General Zod (pero no se especificaba si sería interpretado por Michael Shannon) y a Faora, lo de esta última se dedujo por publicaciones de la actriz Antje Traue, ya que las subió estando en Reino Unido, donde se lleva a cabo la filmación de la cinta. Debemos destacar que el rumor de Zod proviene de Giant Freaking Robot, sitio que reveló a Will Poulter como Adam Warlock en Guardianes de la Galaxia Vol. 3 antes de que fuera oficial, así que hay algo de credibilidad.

The Flash sigue siendo en gran medida un misterio, pero el hecho de que abrirá las puertas del multiverso debería bastar para llenar de emoción a los fanáticos. Gracias a ese recurso, muy usado en los cómics, las series y películas anteriores basadas en obras de DC Comics, son canónicas. Esto no es una suposición, es lo que dijo el director Andy Muschietti (It (Eso) - 85%, It: Capítulo Dos - 80%) el año pasado en entrevista con Vanity Fair, pueden leer sus palabras aquí otra vez:

Esta película es un poco una bisagra en el sentido de que presenta una historia que implica un universo unificado donde todas las iteraciones cinematográficas que hemos visto antes son válidas. Es inclusiva en el sentido de que está diciendo que todo lo que has visto existe, y todo lo que verás existe, en el mismo multiverso unificado.

En Marvel no se quedarán atrás, con la serie Loki - 96% inauguraron el multiverso de forma oficial, y con la serie animada What If...? - 84% nos mostraron un poco de sus posibilidades. Se sabe que en Spider-Man: Sin Camino A Casa veremos mucho más del multiverso, y según rumores bastante difundidos, la cinta traerá de regreso a los Hombres Araña de Tobey Maguire (La Jugada Maestra - 72%, El Gran Gatsby - 48%, Loco fin de semana - 25%) y Andrew Garfield (Hasta el Último Hombre - 86%, Red Social - 96%, Una Razón Para Vivir - 67%). En el primer tráiler al menos se confirmó a Alfred Molina (El Hombre Araña 2 - 93%, Frida - 76%, Hermosa Venganza - 90%) de regreso.

En The Flash tendremos a nuevos personajes como Supergirl y tendremos de vuelta a Michael Keaton (Birdman o (La Inesperada Virtud de la Ignorancia) - 91%, Beetlejuice, el súper fantasma - 81%, Hambre de Poder - 83%) como Batman. Fuera de eso es poco lo que se sabe realmente, pero mañana en la DC FanDome de espera que haya algún tipo de avance, ya sea un trailer o un featurette. The Flash llegará a los cines en noviembre de 2022, y se cree que cambiará por completo al DCEU.