Michael Caine anuncia su retiro de la actuación, dice que ahora es escritor

Michael Caine, actor británico muy conocido por su amplia carrera, con más de 150 películas y numerosas actuaciones en la televisión, ha anunciado su retiro. Después de haber participado en clásicos como Battle of Britain (1969), Alfie, El Seductor Irresistible - 100%, Juego Mortal - 96%, Hannah y Sus Hermanas - 93% y Niños del Hombre - 92%, entre otros, cree que es momento de descansar.

Caine obtuvo el Premio Óscar a Mejor Actor de Reparto en dos ocasiones, y fue nominado en tres ocasiones en la categoría de Mejor Actor. También fue reconocido con Globos de Oro y Premios BAFTA, entre otros galardones. Su última película es la comedia / drama Best Sellers, dirigida por Lina Roessler y donde Caine actúa al lado de Aubrey Plaza, Scott Speedman , Ellen Wong, Veronica Ferres y Cary Elwes.

En entrevista con el show Kermode and Mayo, de BBC Radio 1, el actor admitió que ya le cuesta caminar por un problema en la columna vertebral, y además, a sus 88 años le es más difícil encontrar papeles. Sin embargo, su incipiente carrera como escritor parece ir bien. Estas fueron sus palabras:

Curiosamente, ha resultado ser realmente mi último papel [el de Best Sellers]. Porque no he trabajado durante dos años y tengo un problema en la columna que me afecta las piernas, así que no puedo caminar muy bien. Y también escribí un libro, un par de libros, que se publicaron y tuvieron éxito, así que ahora no soy actor, soy escritor.

Caine también admitió que, en parte, el no actuar se debe a que no ha encontrado un papel que realmente le interese, y no muchos han tenido el interés de buscarlo. Pero ve el lado positivo y destaca las ventajas de ser escritor:

Lo cual es precioso, porque como actor tienes que levantarte a las seis y media de la mañana e ir al estudio. Como escritor, ¡empiezas a escribir sin moverte de la cama! Creo que será mi última película, sí. Sinceramente, no ha habido ninguna oferta durante dos años, porque nadie ha estado haciendo las películas que quiero hacer. Además, sabes que tengo 88 años. No hay exactamente guiones con un protagonista de 88 años, ¿sabes?

Aunque no se trata de sus únicos papeles, ni de los más importantes, es necesario destacar las colaboraciones que tuvo el actor con el cineasta Christopher Nolan. La primera vez que trabajaron juntos fue en Batman Inicia - 84%, donde dio vida a Alfred Pennyworth, el fiel mayordomo de la familia Wayne; después interpretó al ingeniero John Cutter en El Gran Truco - 76%, basada en la novela de Christopher Priest ; luego lo tuvimos de regreso como Alfred en Batman: El Caballero de La Noche - 94%, cinta que ha sido reconocida y elogiada en los últimos 13 años; después dio vida al profesor Miles en El Origen - 86%; en 2012 lo vimos por última vez como Alfred en El Caballero de la Noche Asciende - 87%, y si bien la cinta dividió opiniones entre fans y críticos, al menos todos recuerdan un par de memes de Alfred salidos de la película. En 2014 Caine volvió a aparecer en un filme de Christopher Nolan, Interestelar - 71%, obra de ciencia ficción que fue un éxito de taquilla y cosechó muchos fanáticos para el director británico, además de los que ya tenía por su trilogía de Batman. Finalmente, en 2020 se estrenó la última colaboración de Caine y Nolan, Tenet - 83%, filme que fracasó en taquilla por ser estrenado en cines en plena pandemia.

Sin duda extrañaremos al buen Michael Caine, pero podremos disfrutar de sus actuaciones una y otra vez, y con su amplia trayectoria, los fans tendrán muchas películas para ver. Después de una vida dedicada en cuerpo y alma a la profesión actoral, es justo y merecido un descanso, y uno nunca sabe, tal vez ocurra como con Clint Eastwood, que dejó de aparecer en películas por varios años y luego regresó con La Mula - 75% y Cry Macho - 65%. Ya veremos qué pasa en el futuro.

