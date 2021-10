The Batman: revelan primeras imágenes oficiales de Gatúbela y el Acertijo

Ha llegado la hora de que The Batman tome protagonismo. Tras dos importantes retrasos provocados por la pandemia, la nueva película de Matt Reeves finalmente comenzará su viaje hacia la cartelera. El primer paso será un nuevo tráiler que veremos mañana durante el DC FanDome. Pero para calentar motores, se ha revelado un primer vistazo oficial a dos personajes: Gatúbela y Acertijo.

A través de redes sociales, el director Matt Reves reveló una nueva fotografía de Selina Kyle, alias Gatúbela, personaje que será interpretado por Zoë Kravitz. Poco después, compartió los dos primeros pósteres oficiales de The Batman, uno con el personaje titular y otro con el primer vistazo a el Acertijo, a quien dio vida Paul Dano. Esto revela que, tal como se indicó desde un principio, él será el principal antagonista.

La foto con Kratiz está tomada del avance que se lanzará mañana y en ella vemos a Selina en lo que parece la azotea de un edificio y está mirando a alguien que no se completamente a cuadro y vestido de negro, muy probablemente sea el murciélago. En cuanto a Acertijo, su traje se ve muy diferente a como usualmente lo vemos en los cómics y porta una máscara con lentes, lo que mantiene de las historietas es su característico símbolo de interrogación sobre su gabardina.

