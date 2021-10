The Matrix: Resurrections | Yahya Abdul-Mateen explica cómo será su versión de Morpheus

Se espera que The Matrix: Resurrections sea uno de los grandes estrenos del año y que se convierta en uno de los títulos más fuertes para apoyar el regreso al cine. La secuela tardía, dirigida en esta ocasión sólo por Lana Wachowski, espera estar a la altura de Matrix - 87% y hasta lograr algo similar en la historia del cine. El primer avance emocionó a los fans, pero también generó muchas dudas porque varias de las escenas parecen repetir la historia que ya vimos de Neo. El que se sienta tan similar a la primera entrega ya dio paso a teorías que van desde que Matrix Recargado - 73% y Matrix: Revoluciones - 36% no serán tomadas en cuenta, hasta que se trata de una nueva repetición donde el elegido ya no será Neo.

El que Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss regresaran como Neo y Trinity era indispensable para desarrollar la historia, pero muchos se preguntan por qué no aparecerán Hugo Weaving y Laurence Fishburne. En el caso de Weaving se puede pensar que el famoso Agente Smith ya no aporta mucho más a la saga y que se buscará un nuevo enemigo a vencer, así que hasta cierto punto se entiende. Sin embargo, el primer avance de la película muestra a Morpheus, pero no con un rostro conocido.

En Matrix 4, Yahya Abdul-Mateen II, reconocido por su reciente trabajo en Candyman - 82%, será quien interprete al famoso personaje y en las primeras imágenes luce muy seguro en el papel. Por su parte, Fishburne reveló hace tiempo que Lana no lo había llamado para la filmación. ¿Por qué cambiar al actor? Parece que todo tiene que ver con la forma en la que la directora decidió abordar al personaje en esta ocasión. En una reciente entrevista para Entertainment Weekly, Abdul-Mateen II dijo que se trata de una nueva iteración de Morpheus.

Durante la plática, el también actor de Watchmen - 80%, confesó que no sabía cómo podría reemplazar a Laurence Fishburne en el papel, pues el intérprete está ligado al personaje de por vida. Sin embargo, al leer el guión y hablar con Lana se dio cuenta que las cosas no eran como creía:

Laurence ya hizo lo que debía hacerse. Creo que lo que el guión aportó fue una nueva narrativa y nuevas oportunidades que abrieron un espacio dentro del universo de Matrix para un nuevo Morpheus.

Abdul-Mateen también reconoció que esta producción le exigió muchísimo y que aunque no quería repetir el trabajo de Fishburne fue inevitable no replicar algunos movimientos que eran necesarios para ciertas escenas, como cuando Neo y Morpheus entrenan. Aunque el actor no puede revelar mucho sí explica:

Interpreto un personaje que definitivamente está al tanto de la historia de Matrix y la historia de Morpheus. Este personaje está en un viaje de auto descubrimiento. Hay mucho en nuestra historia que es sobre crecer, marcar tu propio camino. Morpheus no está exento de eso.

Los fanáticos recordarán que no es la primera vez que un personaje cambia de actor. En Matrix, el Oráculo era interpretado por Gloria Foster, quien falleció mientras se filmaban las secuelas y fue reemplazada por Mary Alice. En ese entonces se dio una explicación dentro de la película, donde el personaje aclaraba que había cambiado de cuerpo porque un programa maligno había destruido el anterior. Cuando se le pregunta a Yahya Abdul-Mateen II si algo similar sucedió con Morpheus él contestó:

Lo que los espectadores comprenderán es que existen muchas reglas en la Matrix. Edad, apariencia, las cosas que identificamos como reales, pueden ser manipuladas en ese mundo. La Matrix es donde todo es posible.

Es posible entonces que Morpheus tuviera que cambiar de cuerpo. En el videojuego The Matrix Online el personaje muere cuando intenta recuperar los restos de Neo, y aunque no parece que esa historia sea considerada canon tal vez se haga una referencia a algo similar. Por otro lado también existe la posibilidad de que el personaje encontrara la forma de lucir más joven para volver a iniciar este ciclo de descubrimiento por el que pasarán Neo y Trinity. The Matrix: Resurrections se estrenará en diciembre de este año y las primeras crítica han sido bastante positivas.

