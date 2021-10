Juez rechaza por cuarta ocasión desestimar la demanda que Johnny Depp inició contra Amber Heard

El pleito entre Johnny Depp y Amber Heard está lejos de terminar. La pareja se conoció durante la filmación de The Rum Diary, un proyecto que el actor intentó llevar a la pantalla grande por años. Al final, la cinta no fue del todo exitosa, pero la relación que nació aquí se vio entonces como una de las más interesantes y populares del espectáculo. Eventualmente, los intérpretes se separaron entre controversias, chismes y acusaciones de violencia física y psicológica. Aunque se divorciaron en 2017, luego de dos años de matrimonio, ambos siguen inmersos en papeleo legal y todo indica que el famoso juicio por difamación sucederá el próximo año.

Desde que se dio a conocer la noticia sobre el abuso, el público y los fans han tomado partido y defendido a sus queridos actores. Los que consideran al protagonista de Piratas del Caribe: La Maldición del Perla Negra - 79% inocente también aprecian los recientes homenajes que el actor ha recibido por su larga trayectoria. Mientras que los que apoyan a la actriz de Aquaman and the Lost Kingdom se pronunciaron en contra de dichos reconocimientos y no dudan en felicitarla y mandarle su amor en cada nueva publicación que hace en sus redes sociales. En general, se esperaba que el caso que Depp inició contra The Sun por llamarlo “golpeador de esposas” sirviera para zanjar todo el asunto, pero en realidad sólo lo complicó más.

Johnny Depp se está dedicando a restaurar su reputación y es que ya todos están al tanto de cómo perdió el papel en la secuela de Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald - 48%, además de que por ahora no cuenta con el apoyo de creadores ni productoras. En ese sentido, es importante aclarar que el perder el juicio contra la publicación no convierte, legalmente, al actor en culpable del hecho. Amber Heard se presentó a la audiencia como testigo, no porque ella levantara cargos contra él, así que técnicamente todavía no se enfrentan ellos en la corte. A pesar de perder este caso, el actor inició un nuevo proceso, ahora sí, contra Heard por supuestamente mentir sobre la relación y la violencia que se dio durante sus peores momentos. Desde entonces, la también intérprete de The Stand - 80% ha tratado de desestimar la demanda para evitar ir a juicio.

Según CinemaBlend, el juez acaba de negar la cuarta petición que hace Amber Heard para desestimar el caso. Parece que la estrategia del equipo legal de la actriz consistía en poner como antecedente el fallo en contra en el juicio contra The Sun como prueba de que ella dice la verdad. Sin embargo, el juez considera que eso no es suficiente. Según se explica, la demanda que inició Depp parte de una carta abierta que escribió la actriz para The Washington Post donde se nombra como sobreviviente de abuso doméstico. Es decir, ambos casos provienen de líneas de información distintas, aunque Heard conecte a ambas con su testimonio, y es por eso que deben considerarse como dos asuntos independientes.

Si los dos juicios hubieran nacido de la ya mencionada carta abierta, entonces el juez Penney Azcarate sí podría considera que Heard tiene bases para desestimar la demanda. Sin embargo, esto no significa que la actriz y su equipo de abogados no puedan usar lo dicho y demostrado durante el juicio contra The Sun. Es casi seguro que mucha información de ese pleito legal, así como el hecho de que Depp perdió, se usará para responder a las tácticas del actor.

Todo indica que será el último intento que la actriz hará para evitar el juicio, pues no hay forma de promover algo distinto. Aunque estos intentos sean genuinos, se sabía desde hace tiempo que Heard iría a la corte, pues ella decidió contrademandar a Depp por difamación. Después de tanto tiempo, parece que el juicio iniciará en mayo de 2022.

El más reciente movimiento del equipo legal de Johnny Depp consistió en pedir a la corte que se dieran a conocer los documentos necesarios para ver si Amber Heard realmente donó el dinero como se había acordado durante el divorcio. Mientras que los abogados de la actriz pidieron toda la información y antecedentes laborales de los dos oficiales que acudieron al llamado por abuso doméstico y que declararon no haber visto nada raro, ni golpes en el rostro de ella ni destrozos en el departamento.

