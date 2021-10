Matrix 4: Lana Wachowski es un verdadero ejemplo de feminismo e inclusión, dice Eréndira Ibarra

Sin duda alguna la inclusión se ha vuelto un tema importante en la actualidad, los grandes estudios quieren verlo como una oportunidad de demostrar que son guiadas por los valores progresistas de la actualidad, pero en pocas ocasiones existe verdadera representación delante y detrás de las cámaras. Un ejemplo donde sí se hay inclusión de verdad es en la producción de The Matrix: Resurrections, la cuarta entrega de la saga Matrix, así lo reveló la actriz mexicana Eréndira Ibarra.

Matrix es una saga escrita y dirigida por las hermanas Wachowski, pero en la nueva película sólo Lana Wachowski estuvo de regreso. Tomando en cuenta las declaraciones de Lilly Wachowski de que las películas de Matrix son una metáfora de la identidad trans, tiene mucho sentido que la inclusión sea una prioridad para ellas, y no es algo nuevo, la serie de Netflix Sense8 - 88% ya contaba con un elenco bastante diverso.

Eréndira Ibarra es una actriz mexicana de 36 años que ha participado en producciones como Las Aparicio (2010), Ingobernable - % y Sitiados: México (2019), entre otras. Trabajó con las Wachowski en Sense8 y ahora en The Matrix Resurrections volvió a colaborar con Lana. En una entrevista con Yuriria Sierra para Imagen Noticias, la actriz criticó la inclusión “de dientes para afuera” que sólo lo es superficialmente, y elogió que Lana Wachowski volvió al set de The Matrix Resurrections en el más diverso posible, con mujeres, personas trans y no binarias:

No se compren la inclusión cuando es de dientes para afuera, cuando es de dientes para afuera, cuando es de frente de cámaras para allá, porque la inclusión de verdad, la que trasciende es la que abre espacios detras de camaras y eso es algo que la gente no entiende, que cree que porque una serie se trata de cuatro chavas que hablan sobre feminismo y traen un pañuelo verde, es suficiente para decir que la serie es feminista, cuando todos los guionistas son hombres, cuando el director es hombre, cuando el productor y las cámaras, las asistentes de cámaras no existen… Lana Wachowski hizo algo muy poderoso en una película del tamaño de Matrix, agarró y dijo cada sector de este set tiene que tener digna representación, en el set había personas no binarias, personas trans, mujeres en cada uno de los rincones del set.

Tal como menciona Ibarra, la inclusión que trasciende no es la que se queda en lo superficial. Poner a “minorías” como protagonistas no hará una gran diferencia si en el fondo todo sigue siendo dirigido por hombres cishet, los cuales han dominado la industria en prácticamente toda su historia. Para nuestra buena suerte, en los últimos años varias personalidades de Hollywood y el mundo del entretenimiento en general, han revelado sus identidades de género, sin miedo o afrontando su miedo, para dar el ejemplo a los demás que, como ellos, hayan dudado alguna vez de mostrarse al mundo tal como son.

The Matrix Resurrections cuenta con Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss y Jada Pinkett Smith de regreso en sus papeles de Neo, Trinity y Niobe respectivamente, mientras que al elenco se suman nuevos rostros como la ya mencionada Eréndira Ibarra, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick y Christina Ricci, entre otros.

La cinta llegará a los cines el 22 de diciembre de este año, y al mismo tiempo será lanzada en Estados Unidos en la plataforma de streaming HBO Max. Originalmente su llegada a cines estaba programada para mayo de 2021, pero la pandemia de Covid-19 retrasó los planes de forma significativa. Por ahora ya hay un tráiler de la esperada cuarta entrega de Matrix, pero no sabemos muchos detalles de la trama, ni sabemos cómo se conectará con la primera trilogía.