Cuenta oficial de Netflix LGBT lamenta la transfobia en especial de Dave Chappelle

Netflix se ha convertido en uno de los líderes del entretenimiento en casa durante los últimos años, llevando a hogares de todo el mundo una importante cantidad de películas y series con lanzamientos exclusivos que seguramente las cadenas de cine y estudios de Hollywood envidian. Pero ni siquiera el gigante rojo del streaming se encuentra exento de polémica. Hace algunos días se reportó la suspensión de una empleada transgénero de Netflix por intervenir en una reunión ejecutiva sin invitación; su protesta se inició por el estreno y conservación del especial de stand-up de Dave Chappelle en el catálogo. Ahora una cuenta oficial de la empresa en Twitter estalla ante la situación.

No te pierdas: Los estrenos de Netflix en octubre de 2021

The Closer, el especial de comedia de Chappelle, incluye chistes transfóbicos que rápidamente fueron condenados por la comunidad LGBT. Se le exigió a Netflix retirar el contenido de la plataforma, sin embargo, el comunicado de Ted Sarandos para Variety dejó en claro la postura de la empresa

Te invitamos a leer: El Juego del Calamar se convierte en el lanzamiento más exitoso en toda la historia de Netflix

Sarandos concluye con algunas palabras que han desatado polémica: “La evidencia más sólida para respaldar esto es que la violencia en las pantallas ha crecido enormemente en los últimos treinta años, especialmente con los juegos de disparos propios y, sin embargo, los delitos violentos se han reducido significativamente.” La resolución del director de contenido en Netflix a impulsado la cuenta LGBT de Netflix, @Most, ha explotado en contra de la empresa y su posición, asegurando que son días muy complicados para los trabajadores queer:

To be clear: As the queer and trans people who run this account, you can imagine that the last couple of weeks have been hard. We can’t always control what goes on screen. What we can control is what we create here, and the POV we bring to internal conversations.