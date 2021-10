Daniel Craig confiesa que tiene años yendo a bares gay y los prefiere sobre los bares heteros

Daniel Craig ha tenido semanas espectaculares gracias al lanzamiento de Sin tiempo para morir, su última película como James. Incontables medios internacionales lo han entrevistado y él aprovecha la oportunidad para hablar sobre sus experiencias en el set de rodaje y otros apartados de la vida. Durante su reciente aparición en el podcast Lunch with Bruce (vía The Guardian), Craig que durante toda su vida ha visitado bares gay, ¿el motivo? Se siente mucho más seguro en ellos. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Daniel Craig destaca por sus actuación en películas como La Chica del Dragón Tatuado - 86%, Entre Navajas y Secretos - 100%, Las aventuras de Tintín - El secreto del Unicornio - 75%, La Estafa de los Logan - 93% y, por supuesto, la reciente saga de James Bond. Daniel se convirtió en el 007 con Casino Royale - 29%, a menudo considerada como la mejor cinta del compendio. Su estancia en Lunch with Bruce se enfocó en su participación en Sin tiempo para morir, pero la estrella de 53 años también habló sobre sus visitas a bares gay y lo confiables que son:

He estado yendo a bares gay desde que tengo memoria. Una de las razones: porque no me meto en peleas en bares gay con tanta frecuencia. [Los bares gay] son un buen lugar para ir. Todo el mundo está tranquilo, todo el mundo. Realmente no tenías que declarar tu sexualidad. Estuvo bien. Y son lugares muy seguros para estar. Y puedes conocer chicas allí, porque hay muchas chicas allí exactamente por la misma razón por la que estuve allí. Es una especie de motivo oculto.

Daniel Craig se despide de su etapa como James Bond con No Time to Die, la quinta de la saga que ha dejado satisfechos a los críticas; no es una película espectacular al nivel de Casino Royale pero sí es capaz de ofrecer una conclusión sólida para el espía inglés que por más de quince años ha fascinando a los espectadores. Ahora es tiempo de preguntarse quién se convertirá en el siguiente James Bond de Barbara Broccoli, la productora ejecutiva de las películas, quien reveló hace poco para Deadline que habrá mucho 007 en el futuro, y que aunque ahora la marca pertenezca a Amazon, las películas seguirán llegando a salas: “Nos enfocamos en hacer las películas para el estreno en cines y creo que esa es nuestra posición. Amazon ciertamente nos ha dicho que las películas serán películas de cine en el futuro. Y veremos qué pasa.”

Hace poco, Daniel Craig fue criticado por decir que James Bond sólo debe ser interpretado por un hombre; lo cierto es que sus palabras se malinterpretaron y tuvo que corregirlas durante una entrevista con Radio Times: “Debería haber partes para mujeres que deberían ser mejores, nunca dije que no debería ser una mujer. ¿Por qué James Bond debería ser una mujer? Alguien debería escribir un papel tan bueno como James Bond para una mujer.” Broccoli estuvo de acuerdo con Daniel y repitió sus palabras. La productora mencionó hace varios días en otra entrevista para Today, que la búsqueda del siguiente 007 comenzará en algún punto de 2022. ¿Quién será capaz de llenar los zapatos de Daniel?

Craig volverá en Entre Navajas y Secretos 2, película en la que repetirá su papel como el brillante y carismático detective Benoit Blanc. La primera parte fue un completo éxito en taquilla y muy pronto seremos testigos de más aventuras para el personaje. Se trata de uno de los proyectos más originales de Hollywood en los últimos años y esperamos que la secuela sea capaz de mantener su frescura. Por el momento no hay fecha de estreno.

