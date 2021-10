Estatua de Eugenio Derbez en Acapulco es vandalizada y retirada

Aunque Eugenio Derbez es uno de los actores mexicanos más reconocidos y queridos en la industria latina de Hollywood, el cariño no fue suficiente para que su estatua en Acapulco no fuera vandalizada y retirada. Medios como ADN 40 reportaron que la escultura en honor al actor padeció algunos estragos hechos por desconocidos y finalmente fue removida de su lugar con todo y placa conmemorativa. Los usuarios de las redes sociales ya están opinando sobre el tema.

Hace algunos días, autoridades de Acapulco revelaron y celebraron la escultura de Derbez en la Zona Dorada de la ciudad, sin embargo, el diseño de la pieza no gustó a muchos habitantes de la ciudad y numerosos internautas, quienes criticaron su extraña apariencia. En la placa, la Comisión de infraestructura carretera y aeroportuaria del estado de Guerrero agradeció a Eugenio por sus “aportaciones a la difusión de Acapulco en el mundo”, esto por la serie que el actor acaba de estrenar en la plataforma de Apple TV+.

Tan sólo 24 horas después de ser colocada en su sitio, tanto la estatua de Eugenio Derbez como la placa amanecieron envueltas en plástico, tornando imposible la apreciación de la pieza. Horas después, las autoridades locales la retiraron y ni siquiera fue necesaria una solicitud formal hecha por los ciudadanos de Acapulco. A través de redes se difundió una imagen en donde la estatua envuelta ocupa un vergonzoso lugar en una banca cercana a la glorieta. La población de la ciudad capital dejó muy en claro su opinión sobre la situación.

Así amaneció la estatua de Eugenio Derbez en #Acapulco a 24 horas de ser inaugurada pic.twitter.com/azF2dz6u95 — Acapulco Cotidiano (@Acapulcotidiano) October 12, 2021

Ya quitaron la estatua de Eugenio Derbez en Acapulco. XDDDDDDD pic.twitter.com/CgQOgt7KFl — sadok ❤️‍🔥 (@imsadokg) October 13, 2021

Hasta el momento, Eugenio Derbez no ha emitido comentarios sobre la situación, caso contrario al resto de las redes sociales. Los internautas no han dejado de publicar comentarios, la mayoría de ellos celebrando el retiro de la estatua en Acapulco. Pero aunque no haya sido bien recibido por los pobladores acapulqueños, lo cierto es que Eugenio Derbez está gozando de un sorprendente éxito fuera de México, sobre todo en la industria de Hollywood. El actor mexicano ha trabajado arduamente para obtener papeles mucho más serios en cine y televisión, y poco a poco sus esfuerzos obtienen frutos.

La más reciente película de Eugenio Derbez es CODA: Señales del corazón - 93%, un encantador relato que funciona como remake de La Familia Bélier, cinta francesa. Esta cinta nos cuenta la historia de Ruby, una chica con audición en medio de una familia de sordos; con 17 años trabaja por la mañana tratando de mantener a flote el negocio pesquero familiar. Descubre una latente pasión por el canto y su entusiasta profesor (Derbez) ve algo especial en ella, por lo que la anima a pensar en la posibilidad de entrar en la escuela de música. La película obtuvo excelentes críticas por parte de los medios y algunos opinan que cuenta con suficiente potencial para competir en los premios Óscar de 2022, ya veremos qué tal le va.

Mientras tanto, Eugenio Derbez está gozando de popularidad y gloria en estos momentos gracias al ya mencionado estreno en Apple TV+, Acapulco - 100%, serie que cuenta la historia de Maximiliano, un hombre que lo tiene todo en la vida y que le cuenta a su sobrino la historia de sus primeros pasos. La serie nos devuelve a los años ochenta, cuando Max comienza a trabajar en un prestigioso resort de Acapulco.

