Novela de Star Wars: Visions confirma varios personajes LGBTQ

Hace unas semanas llegó a Disney Plus Star Wars: Visions - 100%, serie de cortometrajes anime que deleitó a los fans de la franquicia y a los fans del anime por igual. Con estilos de animación completamente diferentes, desarrollados por siete estudios, Star Wars: Visions nos lleva a conocer historias que cuentan con jedis, droides y naves espaciales, pero de una forma refrescante.

Ahora, gracias a la novela de Star Wars: Visions, Ronin: A Visions Novel, nos enteramos de que Lucasfilm continúa dando prioridad a la inclusión de personajes LGBTQ. En diciembre del año antepasado las películas tuvieron su primer beso de dos personas del mismo sexo en la pantalla, pero eso no parece suficiente tomando en cuenta que estamos en 2021, así que esta novela parece ser una forma de inclusión mucho más adecuada.

De acuerdo con Star Wars Queers Watch (vía Comic Book), Ronin: A Visions Novel es “un verdadero hito de la presentación LGBTQ+ en Star Wars”, el protagonista es bisexual, o tal vez pansexual, y entre los personajes principales encontramos dos mujeres que tienen relaciones con personas del mismo sexo; hay un personaje importante no binario, dos hombres trans en tratamiento hormonal, y se explora a través de todo el libro una relación queer.

En Comic Book aseguran que ya los fans habían especulado sobre lo LGBTQ en el cortometraje “The Duel”, cuyo protagonista es un renegado llamado Ronin. Dado que la novela también es protagonizada por Ronin, él es el personaje bisexual o pansexual mencionado por Star Wars Queers Watch. Actualmente ya puede conseguirse el libro en inglés.

La novela fue escrita por Emma Mieko Candon, autora estadounidense de ascendencia japonesa; y se basa en las obras del cineasta Akira Kurosawa, quien también fue una de las grandes inspiraciones para George Lucas a la hora de crear Star Wars, sobre todo su película La Fortaleza Escondida - 100%, de 1958.

No cabe duda que Disney ya se está tomando muy en serio el tema de la representación LGBTQ+ en Star Wars, pero la saga todavía queda a deber en la pantalla grande y chica; en novelas ya están muy adelantados, como la revelación de que Holdo (personaje de Star Wars: Los Últimos Jedi - 91%) era pansexual, al igual que Lando Calrissian.

Los nueve cortometrajes de Star Wars: Visions están disponibles en Disney Plus, y aunque no se ha confirmado que veremos una segunda temporada, la reacción del público y los críticos fue muy positiva, por lo que podemos esperar nuevos episodios en un futuro que, esperamos, no sea muy muy lejano.

Desde que Star Wars fue comprada por Disney, los fans esperaban las nuevas películas y producciones con muchas ganas, pero la trilogía de secuelas no estuvo a la altura de las expectativas, hasta el punto de que Los Últimos Jedi se convirtió en la cinta más divisiva de toda la saga. Con proyectos como Star Wars: Visions queda claro que el problema no es Disney sino la elección de los creativos.

Tras el fracaso de Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%, los fans se quedaron con la esperanza de que más series como The Mandalorian - 90% harían justicia a su franquicia favorita. Ahora están en desarrollo numerosos shows, dedicados a personajes clásicos o ya conocidos como Obi-Wan Kenobi, Ahsoka Tano, Lando Calrissian, y Cassian Andor, o completamente nuevos como The Acolyte.

De lo que no tenemos duda es que hay un futuro brillante para Star Wars en Disney. Este diciembre de este año, a diferencia de los de 2019 y 2020, no tendremos una nueva temporada de The Mandalorian, pero tendremos la primera temporada de The Book of Boba Fett, protagonizada por uno de los personajes más populares de Star Wars.

