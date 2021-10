Destrozan a político estadounidense por creer que el Superman bisexual destruirá su país

Fue una gran revelación por los fans de las historietas cuando hace un par de días se confirmó que Jon Kent, hijo de Clark Kent, es bisexual. Una buena parte de las redes sociales publicó comentarios positivos sobre esta decisión creativa, sin embargo, hubo otros que estuvieron de acuerdo. Ejemplo de lo anterior es John Mandel, miembro del Partido Republicano, anterior tesorero del estado de Ohio y actual candidato a senador de Estados Unidos, quien no recibió nada bien la sexualidad de Jon; hizo algunas declaraciones polémicas en redes y por supuesto que las críticas llegaron rápidamente.

Meses atrás, Ethan Van Scriver difundió el rumor sobre la bisexualidad del hijo de Superman y muchos fans confiaron en sus palabras debido a sus largos años de trabajo en la industria del cómic. DC lo confirmó hace un par de días y muchos fans de las historietas lo celebraron, pero no Mandel, quien en su biografía de Twitter se describe como “un protector de los cimientos judeocristianos de Estados Unidos”, alguien que en el pasado ha sido “censurado por Facebook y Twitter” y presume de haber sido el primer funcionar en Ohio que apoyó abiertamente a Donald Trump. A través de su cuenta en Twitter, el política publicó un mensaje sobre la bisexualidad de Jon Kent:

Cómics bisexuales para niños. Literalmente están tratando de destruir Estados Unidos.

Bisexual comic books for kids.



They are literally trying to destroy America. https://t.co/dI6MR64W23 — Josh Mandel (@JoshMandelOhio) October 11, 2021

El post de Mandel se ha llenado con comentarios negativos, publicaciones que critican el pensamiento del funcionario y lo señalan por su corte discriminatorio. Que Jon Kent pertenezca a la comunidad LGBT es un giro nunca antes visto en el lore de Superman, pero también representa un paso importante en la lucha por la digna representación de esta minoría en la industria del entretenimiento. Superman: Son of Kal-El #5 es el cómic en el que vemos al hijo de Superman junto a su interés amoroso Jay Nakamura.

Aunque es algo pronto para adelantarse a los hechos, es inevitable preguntarse si en algún punto del futuro veremos a Jon Kent en la pantalla grande. Lo cierto es que el camino del actual Superman en el cine no es precisamente brillante; estamos hablando de la encarnación hecha por Henry Cavill, un actor que parece no tener esperanzas de regresar al Universo Extendido de DC luego de su paso por La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%, película que ni siquiera es vista como canónica por Warner Bros. El estudio probablemente desarrollará una nueva historia para El Hombre de Acero con otro actor, dejando inconclusa la aventura de la versión interpretada por Cavill.

A continuación de presentamos una serie de tuits que critican o se burlan de las palabras de Mandel.

1) ¿Quiénes son ‘ellos’? 2) Es un cómic de carácter bisexual, no un cómic bisexual. 3) Si un hombre de 44 años no sabe que los cómics no han sido realmente una cosa de ‘niños’ durante casi 30 años, ¿de qué más no es consciente? 4) En los Estodos Unidos, más de 500,000 niños LGBTQ intentaron suicidarse el año pasado, muchos porque se sentían solos, como si no hubiera nadie como ellos con quien identificarse. Si esta historia salva siquiera una vida, es mucho más fiel al espíritu de Superman que cualquier otra cosa que puedas hacer.

4) In the US, more than 500,000 LGBTQ kids attempted suicide last year, many because they felt alone, like there was no one like them to relate to. If this story saves even 1 life, it's far truer to the spirit of Superman than anything you'll ever do. — ClevelandBhoy (@Choops34) October 11, 2021

Espera a que descubras que Superman también es un inmigrante indocumentado.

Wait unil you find out tthat Superman is also an undocumented immigrant — Santiago Mayer (@santiagomayer_) October 11, 2021

Superman significa Verdad, Justicia y el estilo americano. Ergo, la bisexualidad es el estilo americano, y Josh Mandel es un comunista.

Superman stands for Truth, Justice, and the American Way. Ergo, bisexuality is the American Way, and Josh Mandel is a commie. https://t.co/sFrWC7mMjl — delirious quips (@CitizenQuips) October 11, 2021

Aquí se encuentran los Estados Unidos de América 1776-2021. Asesinado por los cómics gay de Superman, qué lástima.

Here lies the United States of America 1776-2021. Killed by gay Superman comics what a shame — Z🎃cchaeus (@Alpacapolitik) October 11, 2021

No me di cuenta de que Estados Unidos era tan frágil que un Superman bisexual lo destruiría.

I didn't realize America was so fragile that a bisexual Superman would destroy it. — Mitch the Spooky Occultist (@wickedmitch_) October 11, 2021

Superman fue creado por un canadiense, por lo que probablemente somos nosotros los que estamos planeando la destrucción de tu país. De nada.

Superman was created by a Canadian, so we’re probably the ones plotting the destruction of your country. You’re welcome. 🇨🇦 — Alex J Reeves (@GrtWhtNrthAlex) October 11, 2021

