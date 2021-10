El anuncio de Netflix con David Fincher no era sobre MINDHUNTER, pero sí de su nueva serie

No hay duda alguna de que David Fincher es uno de los mejores directores de nuestra época, y tampoco hay duda de que el director se ha visto realmente beneficiado por su asociación con Netflix. Aunque muchos otros creadores se han negado a unirse con plataformas de streaming, otros ven aquí una gran oportunidad para mantener el control que a veces las productoras arrebatan sin piedad. Desde el desarrollo de House of Cards - 85%, Fincher aprovechó todos los recursos del streaming y ahora por fin da a conocer su nuevo proyecto que, por desgracia, no tiene nada que ver con una tercera temporada de Mindhunter - 94%.

Junto a Netflix, David Fincher ha trabajado como creador, director y productor. Hasta ahora cuenta con títulos como las ya mencionadas House of Cards y Mindhunter, así como la serie animada Love, Death & Robots - 73% y la cinta Mank - 90%, por la que Gary Oldman fue nominado al Oscar como Mejor Actor. Desde entonces mucho se ha hablado sobre su siguiente proyecto. Hace tiempo se dio a conocer que el director se encargaría de adaptar la novela gráfica The Killer, escrita por Alexis Nolent, y que será protagonizada por Michael Fassbender y Tilda Swinton . Esta historia cuenta cómo un asesino comienza a desarrollar una moral y cada vez le cuesta más trabajo cumplir con las ejecuciones que le piden. La cinta todavía no tiene fecha para filmarse, y mucho menos una de estreno, pero se espera que la producción de sus primeros pasos muy pronto.

Pero antes de esta película, Fincher se unirá a Netflix para un proyecto muy personal. A principios de este año el director había revelado que su siguiente trabajo sería sobre apreciación cinematográfica y que contaría con invitados especiales para hablar sobre sus cintas favoritas. Ayer, la cuenta oficial de Netflix adelantó parte del anuncio, que muchos esperaban fuera una confirmación de una nueva temporada de Mindhunter, pero que resultó ser Voir, una serie documental.

La cuenta oficial de Netflix reveló que Voir se estrenara en AFI Fest:

Del productor ejecutivo David Fincher. VOIR, una nueva serie documental de video-ensayos que celebran en cine, de la mente de uno de los maestros modernos del cine. Se estrenará en AFI Fest y pronto llegará a Netflix

El AFI Fest es como se le conoce al Festival Internacional de Cine de Los Ángeles que este año se celebrará del 10 al 14 de noviembre. Todavía no queda muy claro si toda la serie se presentará en el evento o sólo el primer episodio para promocionar su estreno en la famosa plataforma de streaming.

En estos momentos no se tiene más información al respecto; es decir, no sabemos qué directores o celebridades formarán parte de Voir ni que películas abordarán los video-ensayos. Lo único que se sabe, según The Playlist, es que este trabajo era parte del acuerdo inicial entre el director y Netflix, así que la idea lleva bastante tiempo desarrollándose en su cabeza. Por otro lado, aunque el servicio de streaming ha sido acusado en varias ocasiones de “matar” el cine de verdad, la compañía trabaja duro para ofrecer a los cinéfilos mucho material de investigación, además de los estrenos exclusivos de grandes directores como Martin Scorsese o Bong Joon-ho.

Documentales como Jim & Andy: The Great Beyond - The Story of Jim Carrey & Andy Kaufman Featuring a Very Special, Contractually Obligated Mention of Tony Clifton - 100% o The Movies That Made Us son un claro intento por ganar prestigio entre aquellos especialistas que todavía no están muy convencidos de ver cine de una manera no tradicional. Otra estrategia de la compañía fue la compra del Paris Theater en Nueva York, donde estrenan algunas de sus películas y hacen retrospectivas de aquellos directores que ya se unieron a sus filas. Por ejemplo, no hace mucho se dedicaron a la trayectoria de Jane Campion, quien estrenará en Netflix su más reciente cinta llamada The Power of the Dog - 100%, protagonizada por Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst y Jesse Plemons.

En lo que se tienen más noticias sobre Voir, los fanáticos de Mindhuner seguramente se seguirán preguntando si algún día tendremos más episodios. Lo cierto es que hace tiempo la compañía liberó a los protagonistas de sus respectivos contratos y el propio David Fincher explicó que es muy complicado producir y desarrollar la serie. Además, estos nuevos proyectos del director dejan muy claro que estará ocupado por bastante tiempo, así que por ahora las probabilidades son pocas.

