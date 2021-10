Escritor de DC Comics critica al Superman de Henry Cavill

Superman es uno de los personajes más queridos de las historietas, pero también una figura polémica en años recientes, al menos en el cine. Warner Bros. dejó en claro que la encarnación observada en El Hombre de Acero - 55% ya no tiene cabida en su Universo Extendido de DC. La versión de Henry Cavill tiene muchos fans, pero también detractores, entre ellos Phillip Kennedy Johnson, escritor de cómics para DC que durante su presentación en la Comic-Con de Nueva York habló de lo mucho que le molesta la dirección tomada por el Kal-El de Henry.

No es ningún secreto que El Hombre de Acero dividió opiniones en 2013. Algunos fans veteranos del personaje quedaron horrorizados ante los trazos de Zack Snyder, quien presentó a un Superman lleno de conflictos internos, incluso capaz de matar. Este acercamiento al héroe le valió críticas mixtas entre la prensa, convirtiendo a Man of Steel en un inicio no tan sólido para el Universo Extendido de DC. Aunque el tiempo le ha concedido mejores comentarios a la película, todavía existe algo de repudio hacia su protagonista.





Kennedy Johnson, conocido por su trabajo en historietas como Last Sons of America, Warlords of Appalachia y Smoketown, se convirtió en el guionista oficial de Superman para Action Comics el año pasado, alguien con una visión muy específica del Hombre de Acero que definitivamente no conecta con la versión presentada en el DCEU. Durante su estancia en el evento de Nueva York habló largo y tendido sobre sus objeciones en contra del personaje interpretado por Henry (vía CBR):

Tengo una visión clara de quién es Superman. Y a menudo, ya sabes, obviamente, otros escritores también tienen sus versiones en la cabeza y, a veces, cuando veo una versión de Superman que no lo es, cuando hace algo que no es lo que haría, en mi cabeza se convierte en fan fiction: 'No, así no es como sería'. Supongo que sería muy similar a la voz de Christopher Reeve, y escuchar a Christopher Reeve, pero con un físico descomunal y en el contexto de estos grandes escenarios épicos, me encanta. Esa versión de Superman en la que simplemente sonríe y es como si no hubiera ego, no hay altivez, es como: 'Soy tu amigo, te voy a ayudar'. Ya sabes, como cuando él la atrapa en el helicóptero y sonríe como si todo estuviera bien.

No me refiero a lo físico o a la actuación, sino sólo al enfoque de El Hombre de Acero en el que se busca a sí mismo y es posible que lo veas cometer un error o que tenga oportunidades de ayudar y no lo haga de inmediato por estar en conflicto, ya sabes, como si les gustara ver a un Superman con el que se puedan identificar y eso no es lo que a mí me gusta, en absoluto. Quiero ver un Superman que nos muestre el camino y nos enseñe cómo se supone que debemos ser.

Aunque muchos fans del DCEU le han pedido a Warner una y otra vez que devuelva a Henry Cavill como Superman, el estudio no ha mostrado la menor inclinación a hacerlo. El personaje no ha tenido un final al nivel de los héroes de Marvel Studios, se quedó a medias, y eso es algo que hiere a los seguidores de la película de 2013 y de todo el compendio Zack Snyder. Warner ya tiene sus propios planes y eso incluye a un nuevo Superman de origen afroamericano en un proyecto exclusivo de HBO Max, ¿será buena idea? Los héroes de DC han tenido muchas complicaciones en sus adaptaciones recientes para la pantalla chica y grande.

