El Juego del Calamar se convierte en el lanzamiento más exitoso en toda la historia de Netflix

Tan sólo era cuestión de tiempo para que El juego del calamar - 100% se convirtiera en lo más visto de Netflix y por fin ha pasado. A través de redes sociales, el gigante rojo del streaming ha informado que la serie coreana ya es el lanzamiento más visto de la plataforma, no sólo en estos momentos, sino en toda su historia. Quién hubiera imaginado que lograría superar los números de ambiciosas producciones como Stranger Things - 76%, Sex Education o La Casa de Papel - 70%.

El juego del calamar se estrenó el pasado 17 de septiembre y en pocos días ya se había convertido en un hit del catálogo. El impacto inicial de la serie generó una ola que se extendió por las redes sociales e incrementó el número de reproducciones, dentro y fuera de Corea del Sur. Squid Game pasó a ser la número uno en 94 países y todavía mantiene su puesto en varios de ellos. Mediante una publicación en Twitter, Netflix anunció ayer por la tarde que El juego del calamar ya es lo más visto de su plataforma:

It took more than 10 years for Hwang Dong-hyuk to get Squid Game made.



It only took 17 days and 111M global fans to become our biggest ever series at launch (and the first to surpass 100M when it premiered). pic.twitter.com/zVF8GjHIkQ