El Proyecto de la Bruja de Blair es la película más aterradora, asegura nuevo estudio

Este mes de octubre las tiendas y las casas suelen ser adornadas con motivos de Halloween, aunque la Noche de Brujas se celebra el 31 de octubre, todo el mes es disfrutado al máximo por los fanáticos de las películas y series de terror / horror. Por ese motivo, no es extraño que aparezcan estudios e intentos de descubrir cuáles son las producciones de estos géneros más aterradoras.

El Proyecto de la Bruja de Blair - 86%, un clásico de culto de 1999, responsable de haber popularizado en los primeros años del siglo XXI el género found-footage, ha sido nombrada la película más aterradora, de acuerdo con un análisis de Beds Divans (vía Movie Web) que se basó en 50,000 reseñas de Internet Movie Database (IMDb), el sitio de cine y entretenimiento con más usuarios en la red.

Para este estudio se analizaron las 25 películas de terror / horror más taquilleras de la historia, y se midió la cantidad de veces que las palabras “escalofriante” (scary) y “aterradora” (terrifying), así como sus sinónimos, eran usadas en las reseñas. Después de ese análisis se concluyó que El Proyecto de la Bruja de Blair era la merecedora del primer lugar, seguida de El Aro - 72%, El Exorcista - 87%, El Conjuro - 86% e It (Eso) - 85%.

El Proyecto de la Bruja de Blair fue escrita, dirigida y editada por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez. Recaudó casi US$ 250 millones en todo el mundo, con un presupuesto de entre US$ 200,000 y 500,000, lo cual la convirtió en una de las cintas más rentables de la historia. El hecho de ser presentada como una historia real (aunque no lo era) quizá influyó en gran medida en la recepción del público, que la recuerda como todo un fenómeno.

Esta es su sinopsis:

El 21 de octubre de 1994, Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams entraron en un bosque de Maryland para rodar un documental sobre una leyenda local, "La bruja de Blair". No se volvió a saber de ellos. Un año después, la cámara con la que rodaron fue encontrada, mostrando los terroríficos eventos que dieron lugar a su desaparición.

Después de El Proyecto de la Bruja de Blair aparecieron numerosas películas found-footage, algunas con excelentes resultados y, hasta cierto punto, innovaciones para el género, y otras que sólo eran repetición de lo mismo. El género de terror / horror volvió a dar una sorpresa cuando en 2007 Blumhouse presentó Actividad Paranormal - 83%, primera de una saga sobre posesión demoníaca. Otros ejemplos destacados del found-footage son Cloverfield: Monstruo - 77%, Trollhunter - 82% y [Rec] - 90%.

Más allá del género que se popularizó gracias a El Proyecto de la Bruja de Blair, su impacto es innegable, y es comprensible por qué tantas personas la califican como lo más aterrador que han visto. El miedo a lo paranormal y los temas de brujería y misticismo siguen obsesionado al público incluso en esta época de información y escepticismo.

Otro estudio, llevado a cabo por BroadbandChoices, fue mucho más lejos, y desde el año pasado presentó una lista de películas aterradoras, pero no se basaron en las reseñas, sino en una muestra de 50 personas; lo que midieron fueron los latidos por minuto, y el corazón se aceleraba especialmente con la cinta Siniestro - 63%, dirigida por Scott Derrickson, que trata sobre misteriosos asesinatos de familias que resultan tener conexión con una antigua deidad babilónica.

En 2021, BroadbandChoices volvió a llevar a cabo el estudio con 250 personas, pero en esta ocasión la cinta más aterradora ya no fue Siniestro, sino Host, del tipo found-footage pero ahora en llamadas de Zoom, un medio idóneo para la comunicación en el 2020, año en el que fue estrenada. En segundo lugar sigue estando Siniestro.

