Inauguran estatua de Eugenio Derbez en Acapulco y se quejan en redes sociales

Eugenio Derbez se ha convertido en uno de los actores mexicanos más reconocidos, no sólo en su país, también en la industria de Hollywood. Ante el estreno de su nueva serie en Apple TV+, Acapulco, una estatua en su honor fue colocada en la ciudad guerrerense, sin embargo, las redes sociales no se lo han tomado bien debido a detalles de la propia pieza. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

No te pierdas: Matando Cabos 2 ya tiene primeras críticas

Acapulco nos cuenta la historia de un joven mexicano, cuyo sueño más grande se hace realidad cuando consigue el trabajo de su vida en el mejor resort de la ciudad, sin embargo, pronto se da cuenta de que el trabajo es mucho más complicado de lo que jamás imaginó, pero utilizará con gracia su propia estrella para salir adelante en la odisea y de paso cambiar las cosas en el complejo. La serie destaca por ser bilingüe, uniendo talento latinoamericano con estadounidense; hasta el momento sólo se han estrenado dos capítulos debido a que Apple TV+ apostó por un modelo de lanzamiento semanal.

Medios como 24 Morelos o Diario Las Américas reportaron el desvelamiento de una estatua en honor a Eugenio Derbez en Acapulco, agradeciendo por su trabajo en la difusión de la ciudad a nivel global. Autoridades locales se dieron cita en el fraccionamiento Club Deportivo en la Zona Dorada para quitar el manto, sin embargo, muchos de los residentes no están de acuerdo con el evento y señalan que existen otras celebridades que han hecho más por Acapulco. En redes sociales la polémica no se ha hecho esperar y son innumerables los tuits que condenan la escultura del actor, no sólo por el significado, también por su apariencia física.

Te invitamos a leer: Escritor tijuanense gana Premio Estatal de Literatura 2020

Eugenio Derbez ha estado presente en películas como ¡Hombre al Agua! - 35%, Cómo ser un Latin Lover - 38% y No se aceptan devoluciones - 55%, esta última se convirtió en un completo éxito en Estados Unidos, logró recaudar en la taquilla global la tremenda cantidad de US $100 millones. Se inició en los estudios de Televisa con producciones como Cachún Cachún Ra Ra, Al Derecho y al Derbez, Derbez en Cuando, XHDRBZ y La Familia P. Luche, en donde lo vimos hacer uso de sus grandes virtudes para hacer reír.

El tiempo pasó y los sueños del mexicano se hicieron enormes, por lo que decidió marchar a Hollywood en busca de un futuro mejor. En años más recientes lo hemos visto triunfar en producciones como Dora y la Ciudad Perdida - 86%, El Cascanueces y los Cuatro Reinos - 23% y Geo-Tormenta - 15%. Durante las últimas semanas ha sorprendido a la crítica con su aparición en CODA: Señales del corazón - 93%, película en la que interpreta a Bernando Villalobos, un profesor de música que busca inspirar a una talentosa estudiante para que continúe persiguiendo sus sueños. La película ya se estrenó en el Festival de Cine de Sundance a principios de año y se ganó todos los elogios de los críticos.

Otro proyecto reciente y exitoso de Eugenio es De Viaje Con Los Derbez - 71%, reality show estrenado en Amazon donde observamos al actor junto con toda su familia en viaje lleno de risas y diversión. La primera temporada tuvo tanto éxito que se ordenó una segunda; sin lugar a dudas, el imperio Derbez continúa en crecimiento y todavía tiene mucho para ofrecer a la industria del entretenimiento en América Latina y Estados Unidos. ¿Veremos al mexicano ocupar un sitio de honor en la temporada de premios por su intervención en CODA?

A continuación te presentamos una serie de tuits que critican la estatua de Eugenio Derbez exhibida en Acapulco.

Vamos a Acapulco a tomarnos una foto con la estatua de Eugenio Derbez, nadie en la vida pic.twitter.com/uhY6eRxvDL — ale🦦 (@alejandrac91) October 12, 2021

Acapulqueños piden al gobierno, retire la estatua del comediante Eugenio Derbez ya que existen otros personajes, incluyendo locales, que han aportado más al puerto de Acapulco. pic.twitter.com/FWYj8bxqwk — Manuel Díaz Informa (@balderasmanuel2) October 12, 2021

Duérmanse temprano o se les va a aparecer la estatua de Eugenio Derbez a jalarle las patas. pic.twitter.com/6m78uxORr8 — Alejo Valdivia (@AlexValdv) October 12, 2021

Todo Acapulco viendo la estatua de Eugenio Derbez. pic.twitter.com/HL1ZcF4jJJ — Ulises LV (@BryanUlisesLuq1) October 13, 2021

Al parecer no les gustó la estatua de Eugenio Derbez en Acapulco jaja pic.twitter.com/MHXfY6x6ZI — Ulises LV (@BryanUlisesLuq1) October 13, 2021

La estatua de Eugenio Derbez , solo se parece en las uñas. — Fractal (@Fractal2021) October 13, 2021

En mi ciudad le hicieron una estatua a Eugenio Derbez por sacar una serie donde ni siquiera grabó 🙃🙃🙃 ¿y en la suya? — Grace Sánchez (@gracesanz15) October 13, 2021

Para que le dan ideas a Samuel García, cuando vea la estatua de Eugenio Derbez por su contribución al cine le va a querer mandar a hacer una a Chavana por sus grandes aportes a la TV. — Ricardo GO π (@_RicardoGo) October 13, 2021

También puede interesarte: CODA: Eugenio Derbez es considerado para los Óscar 2022 por medios estadounidenses